Beeskow ohne Geldsorgen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Im Vergleich zu anderen Kommunen steht Beeskow finanziell gut da. Nach Abrechnung des Haushaltsjahres 2016 hat die Stadt 5,9 Millionen Euro frei verfügbare Mittel. Es sei davon auszugehen, dass die Haushaltführung 2017 planmäßig abläuft, sagte Stadtkämmerer Steffen Schulze vor dem Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend. Einzige Unbekannte ist die Kreisumlage, also die Abgabe, die die Stadt an den Kreis zu zahlen hat. Geplant hat die Stadt bei einem Hebesatz von 39,8 Prozent, wie im vergangenen Jahr, eine Kreisumlage in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro. Jetzt wird gerade in der Kreisverwaltung diskutiert, den Hebesatz auf 40,3 Prozent zu erhöhen und auf das Niveau des Jahres 2015 zurückzukehren. "Das würde für die Stadt Beeskow rund 67 000 Euro mehr bedeuten", so Schulze.