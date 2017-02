Hallenbad: Neue Perspektiven zur Standortfrage

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Rege Beteiligung hatte sich Bürgermeister Heiko Müller (SPD) jüngst für den öffentlichen Bürgerworkshop zum Thema "Standortvarianten für ein Hallenbad" gewünscht. Tatsächlich kamen am Montag mit rund 200 Falkenseern weit mehr Teilnehmer in die Stadthalle als erwartet. Sie haben sich mit zahlreichen unterschiedlichen Sichtweisen in die Diskussion eingebracht.

Obwohl es lediglich um ein Stimmungsbild zur Standortfrage gehen sollte, gaben Christian Lanzinger und Andrea Kreil von Projektentwickler "kplan" einen Überblick zur vorliegenden Konzeptstudie.

Das Team verfügt über langjährige Erfahrung speziell in der Planung von Bäderprojekten und hob in der Präsentation beachtenswerte Faktoren wie den laufenden wirtschaftlichen Betrieb besonders hervor. "Viele Bäder müssen geschlossen werden, weil Kommunen nicht in der Lage sind, den Betrieb langfristig zu finanzieren", so Lanzinger.

Er empfiehlt deshalb ein regionales Bad mit Sportcharakter, Sauna und Wellnessbereich, nicht überdimensioniert und ohne allzu hohe wirtschaftliche Erwartungen. Attraktiv für alle Generationen sollte es sein, auch der Kinderbereich könnte nach Vorstellung der Planer auf Aktivität ausgerichtet sein. Ob Fitnessgeräte im Wasser oder Basketballkörbe am Rand, alles sollte in Richtung Sport gehen.

"Zeitlos, nicht abgehoben, keinesfalls sollte bei der Gestaltung einem modeunterworfenen Thematisierungstrend gefolgt werden", so Lanzinger.

Sieben Standorte hatte das Team durchkalkuliert, Kriterien wie Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Lage einfließen lassen, um dann über ein über ein Scoring-Verfahren zu bewerten. Zwei Standorte - nördlich vom Bahnhof Seegefeld und südlich vom Waldbad - hielt das Team für gut geeignet, einer davon berücksichtigte allerdings nicht das vorhandene Waldbad. Also wurde eine dritte Variante hinzugefügt: Standort Seegefeld, Waldbad wird erhalten.

Mit diesem Ergebnis waren längst nicht alle Anwesenden zufrieden. "Was ist mit dem Standort "Alter Fischerweg'? Der Ausbau ist geplant, die Erreichbarkeit wäre gut", wandte ein Teilnehmer ein. Diese Variante war laut Scoring-Liste auf dem letzten Platz gelandet, wohl hauptsächlich wegen schlechter Erreichbarkeit.

In drei Gruppen aufgeteilt, sollten die Besucher danach ihre Einschätzung zu Vor- und Nachteilen der drei favorisierten Standortvarianten und deren Gewichtung geben. Dr. Linus Strothmann, Kathrin Pollow und Manuela Dörnenburg moderierten die Diskussionen, beantworteten Sachfragen und achteten darauf, dass jeder beim Thema "Standort" blieb.

Interessiert zeigten sich indes viele Teilnehmer an den verworfenen Varianten, so dass sich zu den drei Diskussionsrunden stets auch eine vierte um das Plakat mit der kompletten Scoring-Tabelle zu den Alternativen bildete.

Am Ende ein wurde ein optisch deutliches Stimmungsbild zu den drei bevorzugten Standortvarianten erzeugt, indem sich die Teilnehmer im Veranstaltungsraum in einem Dreieck positionierten, wobei jede Ecke einer Variante entsprach.

Ein Fragebogen, von jedem Besucher ausgefüllt, soll nun der Verwaltung ein Feedback darüber geben, wie die Veranstaltung bei den Falkenseern angekommen ist. Eine Auswertung der eingebrachten Ideen und Meinungen soll folgen. Als Instrument zur Mitbestimmung ist dieser Workshop indes nicht zu verstehen.