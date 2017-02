Ex-Leiter fordert Urteilsvollstreckung

artikel-ansicht/dg/0/

Mit einer Organisationsverfügung am 24. Januar hatte Dirk Ilgenstein, Präsident des Landesumweltamtes, den Streit um den Chefposten im Biosphärenreservat aus der Welt schaffen wollen. Die neue Struktur sah vor, dass der vor einem Jahr wegen erheblicher Kritik aus dem Kuratorium abgesetzte Martin Flade einen gleich dotierten Posten in der Abteilung Großschutzgebiete-Regionalentwicklung erhält. Diese Funktion kommt seinem früheren Job in der Behörde nahe. Das Biosphärenreservat gehört damit aber nicht mehr zu seinem Aufgabengebiet, wohl aber die Grundlagenvorbereitung aller FFH-Managementpläne in den Schutzgebieten sowie die Verantwortung über die vier Naturparkverwaltungen im Norden Brandenburgs. Mit der Strukturveränderung bleibt Ulrike Garbe als Nachfolgerin von Martin Flade im Amt und leitet auch künftig das Reservat.

Ex-Chef Flade ist damit nicht einverstanden. Er hatte gegen seine Umsetzung bereits in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Erfolg gehabt. Dass in der Abteilung ein viertes Referat gebildet werde, um sowohl für ihn als auch für Ulrike Garbe adäquate Stellen zu schaffen, bewertet er grundsätzlich positiv. Allerdings müsse nun die Zuordnung der Aufgabenverteilung dem Urteil des Landesarbeitsgerichts angepasst werden. Denn die Organisationsverfügung konterkariere den Richterspruch. Aus diesem Grunde beantragt sein Anwalt nun die Vollstreckung des Urteils beim Arbeitsgericht. Der Entzug der Leitung des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin per Umsetzung zum 1. Januar 2016 als Reaktion auf den Beschwerdebrief des Kuratoriums" sei rechtswidrig. Im gesamten Verfahren sei es ausschließlich um die Leitungsfunktion für das Reservat gegangen.

Doch an der Arbeit der Verwaltung unter Leitung von Martin Flade hatte es in der Vergangenheit erhebliche Kritik gegeben. Es kam zu Auseinandersetzungen mit Waldeigentümern und Landnutzern im Zusammenhang mit den Managementplänen und mit dem Naturerbe Buchenwald Grumsin. Die Firma Hemme-Milch in Schmargendorf geriet in die Schlagzeilen, weil man deren Erweiterung im sogenannten Außenbereich des Ortes kritisch betrachtete. Und schließlich wehrten sich auch Landwirte gegen eine Bevorzugung des ökologischen Landbaus durch die gesteuerte Vergabe von ihnen genutzter Agrarflächen. Das mit vielen Vertretern aus Kommunen besetzte Kuratorium zog die Reißleine und schrieb schließlich einen Brandbrief an den Präsidenten des Landesumweltamts. Der reagierte sofort mit der Personalentscheidung.

"Der Präsident hätte sich zunächst schützend vor die Biosphärenreservatsverwaltung und ihren Leiter stellen und seine Fürsorgepflicht wahrnehmen müssen", so die Forderung von Martin Flade. Die Vorwürfe hätten geprüft, unberechtigte zurückgewiesen werden müssen. Bei berechtigten Vorwürfen wäre zudem zu prüfen, ob ein Fehlverhalten des Reservatsleiters vorgelegen habe. In solchem Falle hätte es eine Abmahnung geben müssen. "Erschreckend ist für mich, dass der Präsident des Landesamtes mit seiner Organisationsverfügung vom 24. Januar 2017 das Urteil des Landesarbeitsgerichts und damit rechtsstaatliche Prinzipien offenkundig nicht respektiert."

Der wiederum sieht die Rechtsstaatlichkeit gerade durch seine Organisationsveränderung gewahrt. Martin Flade erhält einen wichtigen Referatsposten im Landesumweltamt. Ulrike Garbe, die bereits innerhalb eines Jahres zahlreiche Konflikte entschärft habe, könne als Leiterin des Reservats weiter an der positiven Entwicklung arbeiten.

Unterstützung bekommt Ilgenstein von Abteilungsleiter Hartmut Kretschmer, der eine Zeit lang kommissarisch die Biosphäre gelenkt hatte. Die Aufgabe von Martin Flade sei bedeutend, da sich Brandenburg wegen der Managementpläne im EU-Vertragsverletzungsverfahren befinde.