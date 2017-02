Hermes-Ansiedlung: Nachhaken bleibt offenbar gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Antworten lesen sich, als wenn das Land gar nichts mit der Genehmigung zu tun gehabt hätte, dabei wäre ohne grünes Licht vom Land keine Baugenehmigung vom Kreis erteilt worden", meinte Bank. "Seit Herbst 2016 weiß die Landesregierung von dem Projekt, aber seit Herbst 2016 wird das Projekt baulich umgesetzt. Wann fand dann eigentlich die Beteiligung der Landesämter statt, auf dessen Grundlage ja die Genehmigung erfolgte? Fragen über Fragen. Wir werden auf jeden Fall weiter nachhaken, um mehr Licht ins Dunkel zu bekommen", betonte er weiter. Aussicht auf einen juristischen Erfolg gibt es laut Bank dennoch wohl nicht, wenn, dann wohl nur politisch. Nach Meinung der Gemeindevertreter hätten in dem Verfahren aber die Nachbarkommunen Ketzins im Bauantragsverfahren beteiligt werden müssen.

Die Landesregierung selbst hat eigenen Angaben zufolge keine Rolle im Verfahrensprozess gespielt, sondern lediglich Kenntnis gehabt. Von der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises seien das Landesamt für Arbeitsschutz, der Landesbetrieb Straßenwesen und das Landesumweltamt beteiligt gewesen. Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmung des Landesumweltamtes seien jedenfalls in die Baugenehmigung aufgenommen worden. So hieß es: "In den Nachtstunden (22 bis 6 Uhr) dürfen pro Stunde maximal 22 Lkw-Fahrbewegungen, zum Beispiel elf Einfahrten und elf Ausfahrten, einschließlich der dazugehörigen Rangierbewegungen sowie Parkplatzein- und Ausfahrten und in Summe 22 Wechsel der Wechsellaufbrücken samt Fahrten der Ansatzfahrzeuge stattfinden."