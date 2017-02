Schrottklopper suchen Verstärkung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Eigentlich mal wieder gerne Fußball spielen, aber so ganz regelmäßig fehlt die Zeit? Die Hobby-Fußballmannschaft "Eberswalder Schrottklopper" suchen dringend Verstärkung.

Häufig ausfallendes Training, ständig wechselnde Zeiten: In den vergangenen Jahren war die Situation der Hobbymannschaft vom 1. Fußball-Club Borussia Schrottklopper, wie die Freizeitmannschaft offiziell heißt, für die Spieler frustrierend, aber noch nicht so sehr, dass jemand den Verein verließ, berichtet Organisator John Stanis. "In diesem Jahr wollen wir im Kolletiv daran arbeiten, das Team jetzt zu stärken. Dafür brauchen wir jeden einzelnen und auch für die Saison Verstärkung für die Mannschaft." Momentan umfasst der Kader der "Schrottklopper" zehn aktive Kicker. "Wir brauchen aber einen Kader, der mindestens 17, besser aber 20 Spieler umfasst."

Der Spaß steht bei den Freizeitkickern ganz klar im Vordergrund. Neben der Kontinuität, was das Training betrifft, wolle man sich aber auch auf die Teambildung konzentrieren. "Natürlich wollen wir auch sportlichen Erfolg. Im Vordergrund steht aber der Spaß an dem Sport und die Vereinseintragung im kommenden Jahr", verrät John Stanis. "Grundsätzlich wollen wir mit unserem Team aber Spaß haben. Und zwar auf dem Platz und auch daneben." Auch Teilnahme an Turnieren ist künftig geplant.

Trainiert wird immer sonntags von 10 bis 13 Uhr an der alten Sporthalle an der Choriner Straße in Eberswalde. "Hobby-Fußballer zwischen 16 und 34 Jahren, die Lust haben, können einfach vorbeikommen", sagt John Stanis.