TSG-Junioren erfolgreich

Die D1-Junioren wurden Turniersieger in Spandau und ließen den höherklassigen Gastgeber Spandau/Staaken souverän hinter sich. Zweite Plätze belegten die C-Junioren der TSG Einheit in Joachimsthal und auch die D2 Junioren in Köpenick. Erfreulich ist auch, dass Neuling Bakar aus Syrien in Köpenick als "Bester Spieler" geehrt wurde.

Die F-Junioren organisierten unter der Leitung von Danny Groß und Tommy Jäkel wiederum ein Hallen-Turnier mit acht Mannschaften in der Erich-Wünsch-Halle. Sieger wurde in einem spannenden Finale der FSV Schorfheide/Joachimsthal gegen den FSV Bernau erst im 9-Meter-Schießen. Gastgeber Einheit Bernau belegte den 3. Platz und Till Meinhardt wurde als "Bester Torwart" geehrt.

Fleißige Helfern im Hintergrund sorgten für die Organisation, das leibliche Wohl und die Präsente. Die Schiedsrichter Daniel Kraft und Michael Mechelke leiteten die Partien souverän und unauffällig.