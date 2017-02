Foto-Chronist seiner Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Jeden Tag ein Ritual: Horst Seelig archiviert am Rechner seine vielen Bilder, fertigt auch unzählige Collagen an. Er zeigt ein historisches Bild aus dem Jahr 1957 mit ihm und Manfred Butschke in Görlsdorf. Der damalige Marxwalder arbeitete im Seelower San © MOZ/Doris Steinkraus

Bei Jubilaren oder Hochzeiten überraschen Festgäste in der Regel mit Fotobüchern, Bilderschauen oder Festzeitungen. Im Fall von Horst Seelig ist das anders. Wenn er heute Nachmittag in Falkenhagen sein Jubiläum feiert, kommt er mit schwerem Gepäck. Dicke Fotoalben werden die Runde machen, in denen sich viele wiedererkennen. Und der Jubilar selbst wird eine Power-point-Präsentation an die Wand werfen, in der er sein Leben Revue passieren lässt. "Fotografieren ist einfach meine große Leidenschaft", gesteht der Seelower Handwerksmeister. "Man kann so viele Augenblicke und Ereignisse festhalten. Später freuen sich viele darüber, weil es sie an längst Vergessenes erinnert."

Für Horst Seelig begann die Fotoleidenschaft schon als Jugendlicher. Am liebsten wäre er Fotograf geworden. Doch zu jener Zeit war es Usus, dass Kinder, die in einem Handwerksbetrieb aufwachsen, irgendwann mal das Geschäft übernehmen. 1847 baute Kupferkesselmacher Friedrich Ludwig Beckmann - später wurde durch Heirat daraus das Unternehmen Seelig - das Haus in der Frankfurter Straße, in dem Horst Seelig noch heute wohnt. Sein Vorfahre war aus Eberswalde nach Seelow gezogen.

Horst Seeligs Vater hatte Verständnis für das Hobby des Sohnes. Er versicherte ihm, dass er eine Fotoausrüstung bekommt, aber eine Handwerkslehre absolvieren muss. 1958 machte Seelig seinen Meisterabschluss, übernahm 1967 den väterlichen Betrieb, führte ihn bis 2002, ehe er es an Tochter Ramona und Schwiegersohn Frank Scharf übergab. Die Fotografiererei gehörte in all den Jahrzehnten dazu. "Ich habe ihn mit Kamera kennengelernt", schmunzelt Ehefrau Erika, mit der er in diesem Jahr 59 Jahre verheiratet ist. "Überall, wo wir unterwegs waren, sogar bei Spaziergängen, hatte er sie dabei."

Mit seiner Leidenschaft hat der Seelower einen unglaublichen Schatz an Fotodokumenten zusammengetragen. Alles ist sorgsam aufgelistet und archiviert. Inzwischen sind es 90 395 Bilder. "Ich sitze jeden Tag am Computer", gesteht der Jubilar. Die neue Technik sei einfach fantastisch. Derzeit bearbeite er alte Bilder aus dem Jahr 1957. "Viele Fotos haben Kratzer oder Flecken. Das kann man alles wegbekommen." Bis zu drei Stunden Zeit nimmt er sich für die Bearbeitung eines Bildes. Qualität ist ihm im Hobby genauso wichtig wie es ihm als Handwerker war. Viele Jahre wirkte er als Innungsobermeister, obwohl er keinem volkseigenen Betrieb oder einer Genossenschaft angehörte, immer ein Privatunternehmen blieb.

Das Phänomenale: Horst Seelig kann zu allen Bildern auch einiges erzählen. Er zeigt eine Serie aus den 60er-Jahren mit Produkten. Ganze Gläserbatterien mit Erzeugnissen der damaligen Seelower Konservenfabrik hat er abgelichtet, Torten und andere Produkte, fotografiert auf einer Handwerkermesse vor gut 60 Jahren in Seelow. Auf anderen Bildern ist der Schriftzug "Kulturhaus" zu lesen. Es befand sich einst neben dem heutigen Naturkostladen am Puschkinplatz. Ob Aufmärsche, Feste, Rummel oder einfach nur Schnappschüsse aus der Landschaft - Horst Seelig hat seine Heimatstadt zu allen Zeiten fotografisch die Treue gehalten. Und damit auch so manchen historischen Beitrag in der Märkischen Oderzeitung bereichert.

Mit Lichtbildervorträgen - seit 2012 hat er 36 durchgeführt - begeistert er auch andere für die Geschichte der Stadt. Er hat Ausstellungen im Schloss Neuenhagen (bei Bad Freienwalde) sowie im Schul- und Bethaus Altlangsow gestaltet. Im Altlangsow wird die Dauerausstellung mit der Saisoneröffnung wieder neue Bilder bereithalten.

Und natürlich war Horst Seelig immer ganz selbstverständlich auch der Familienfotograf. So war es für ihn kein Problem, die eigene Biografie in einer Fotoschau zusammenzustellen. Hochzeit der Eltern im März 1934, die eigene Einschulung 1943, die Konfirmation 1951, Bilder aus der Grundschulzeit und als Heranwachsender (unter anderem mit seinem besten Freund Horst Schrödter), das erste Familienauto 1955 ( ein F8-Kombi mit Holzkarosserie), die eigene Hochzeit und Firmenereignisse, die Entwicklung der Kinder Sylvia (58), Ramona (55) und Horst Günther (57) - es ist nur ein Bruchteil dessen, was Horst Seelig heute seinen Gästen präsentieren wird. Und natürlich werden wieder viele Fotos geschossen - fürs nächste Familienalbum.