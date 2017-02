Neue Öffnungszeiten angekündigt

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Öffnungszeiten für die Schlaubetal-Information im Haus des Gastes sollen nächste Woche deutlich erweitert werden. Wie Bürgermeister Detlef Meine in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Rathaus mitteilte, habe er jetzt ein Schreiben der Amtsverwaltung erhalten, "Amtsdirektorin Ilka Matuschke teilte mir mit, dass ab dem 15. Februar das Haus an sechs Tagen je Woche geöffnet sein wird."

Zuvor hatte der Bürgermeister mit deutlichen Worten die Arbeitseinstellung der Amtsmitarbeiter gerügt. Er habe in einem Schreiben vom 3. Januar die verringerten Öffnungszeiten im Haus des Gastes kritisiert, berichtete er einleitend. Der Hauptausschuss habe in seiner Sitzung am 17. Januar beschlossen, dass das Haus des Gastes ab sofort an sechs Tagen je Woche für Touristen und Einheimische zu nutzen sei. Doch Wochen lang habe er vergeblich auf irgendeine Reaktion der Amtsverwaltung gewartet. Am 6. Februar sei bei ihm ein erster Brief der Amtsdirektorin eingegangen, "man hat also rund einen Monat benötigt, um mein Schreiben zu beantworten." Auch inhaltlich war er mit den Zeilen der Amtsdirektorin nicht einverstanden: "So viele Sätze zu anderen Themen, aber kein Wort zu den Öffnungszeiten", kritisierte er. Nach diesem Schreiben sei ein zweiter Brief der Amtsdirektorin eingetroffen, der noch während der Sitzung im Rathaus verteilt wurde. Darin habe das Amt angekündigt, dass das Haus des Gastes ab Mittwoch neue Öffnungszeiten erhalten werde.

Seit Jahresbeginn gelten für die Schlaubetal-Information im Haus des Gastes reduzierte Öffnungszeiten. Die Einrichtung berät jetzt Reisende dienstags und donnerstags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr. Mit dieser Reduzierung war Detlef Meine nicht einverstanden, er argumentierte: "Die Stadt Müllrose beschäftigt dort drei Mitarbeiterinnen mit insgesamt 80 Wochenstunden. Mir fehlt daher jedes Verständnis für diese geringen Öffnungszeiten, zumal wir eine volle Stelle mit noch einmal 40 Wochenstunden per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ab 1. Januar 2017 vorhalten", so Detlef Meine. Der Bürgermeister regte im Hauptausschuss an, nicht länger auf Vorschläge der Amtsverwaltung zu warten, sondern der Hauptausschuss sollte die Initiative ergreifen und der Amtsverwaltung klare Vorgaben machen.

Man einigte sich schließlich darauf, dass die Schlaubetal-Information ab sofort montags bis sonnabends von 10 bis 12 sowie von 13 bis 15 Uhr geöffnet sein wird.