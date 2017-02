Haushalt in Erkner beschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Mit der Mehrheit von SPD und CDU haben die Stadtverordneten am Dienstagabend den Haushalt 2017 beschlossen. Nach den Ausschuss-Beratungen hat es noch einige Korrekturen gegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550815/

Nach einem Schreiben vom Landkreis geht die Stadt jetzt davon aus, dass die Kreisumlage 200 000 Euro höher ausfällt als bislang geplant. 60 000 Euro, die als Einnahmen bei der Löcknitz-Grundschule auftauchten, entbehren einer Grundlage, und müssen ausgeglichen werden. Dass beim vorgesehenen Ausbau der Buchhorster Straße auch Einnahmen aus Anliegerbeiträgen kommen müssen, war schon früher erkannt worden. Eine politisch beschlossene Änderung ist geringfügig: Die Stadt gibt dem Kinderbauernhof einen Zuschuss von 1000 Euro, damit die Sonnenuhr, die einst der Wohnungsgesellschaft gehörte und am Kirchvorplatz stand, auf dem Gelände im Wiesenweg aufgestellt werden kann.

Angesichts der derzeit erfreulichen Finanzlage werfen diese Korrekturen die Stadt nicht um. Der Haushalt weist ein ordentliches Ergebnis von 519 200 Euro aus, sagte Kämmerin Margit Schindelasch. Von der SPD gab es denn auch viel Lob. Sie hob die großen geplanten Investitionen in die Kita Knirpsenhausen und die Löcknitz-Grundschule hervor, außerdem in die Infrastruktur: Buchhorster Straße, Umbau des Busbahnhofs und Erweiterung des Pendler-Parkplatzes, Neubau der Bushaltestellen in der Neu Zittauer Straße lauten die Stichworte. Jan Landmann ging ausdrücklich auf den 339 000 Euro hohen Zuschuss für das Sportzentrum ein und auf die Vereinsförderung. "Ein vielfältiges kulturelles und soziales Angebot gibt es nicht zum Nulltarif", sagte der Sozialdemokrat und warb um die Zustimmung.

Dass die Linke die nicht geben würde, hatte die Fraktion dieses Jahr schon vorab bekannt gegeben. Fraktions-Chefin Elvira Strauß wiederholte ihre Kritik an den Beratungs-Prozeduren. Den sachkundigen Einwohnern seien die Änderungen nicht zugestellt worden, rügte sie. Die hätten darauf keinen Anspruch, antwortete Margit Schindelasch, die Fraktionen könnten das weitergeben. Ein sachkundiger Bürger habe bei ihm gefragt und die Unterlagen erhalten, sagte der Vorsitzende, Lothar Eysser.

Lothar Kober rügte, der Haushalt weise zu wenige Erläuterungen auf und sehe aus "wie ein Geheimdokument", er könnte selbsterklärender sein. Auf diese Weise werde nicht nachvollziehbar, dass zum Beispiel der Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße nicht mehr vorkomme. Es stehe auch nicht im Plan, dass die Stadt bei der Umsetzung des Insek, des Stadtentwicklungskonzepts, "hoffnungslos im Rückstand" sei. "Stimmt nicht", konterte Bürgermeister Jochen Kirsch. "2016 ist kein Bericht gekommen", legte Kober nach, "schon wieder gelogen", gab Kirsch zurück. Tatsache ist: Zurzeit ist ein Nachfolge-Konzept zum Insek in Arbeit.

Zur Form des Haushalts sagte Margit Schindelasch, die Stadt folge den Vorgaben des Gesetzes. Per Geschäftsordnungsantrag wurde die gereizte Debatte beendet. Sieben Mitglieder der Linke-Fraktion stimmten gegen den Haushalt, Mario Hausmann enthielt sich. SPD und CDU votierten geschlossen für das Papier.