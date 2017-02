Die Geschichte einer Mörderin

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Spaß am darstellenden Spiel, die Möglichkeit, auch als Erwachsene in die Märchenwelt einzutauchen, und jemand, der das in Szene zu setzen weiß - das sind die Voraussetzungen. Ein neugieriges, begeisterungsfähiges Publikum ist der Lohn. So rechnet der Theaterkreis Traumland. Und diese Rechnung geht auf.

Drei Jahre sind nicht so lange für einen historischen Rückblick. Aber beim Theaterkreis Traumland hat sich in dieser Zeit - auch schon vor Vereinsgründung - eine ganze Menge getan, was nicht in Vergessenheit geraten sollte. So ist der Ursprung der Theaterarbeit doch recht kurios zu nennen.

Es war ein Sarg. Den hatte der Fredersdorfer Alfred Weihs 2013 dem Heimatverein zur Verfügung gestellt. Und so kam die Heimatvereinsvorsitzende Hannelore Korth auf die Idee, in Vorbereitung des Weihnachtsmarktes eine Märchenaufführung von Schneewittchen ins Programm zu nehmen.

Da sich Susanne Ebert bereits einen Namen als Märchenvorleserin gemacht hatte, fiel die Wahl auf sie, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Schauspieler wurden aus dem Bekanntenkreis und der Nachbarschaft gewonnen, Kita-Kinder waren dabei und schnell war klar, dass ein Partyzelt als "Theaterbühne" beim nächsten Mal nicht ausreichen wird. Und so ging es weiter.

Mehrere altbekannte Märchen hat Susanne Ebert vom Theaterkreis, der sich 2013 gründete, schon "überarbeitet". Dicht am altbekannten Märchen, aber eben doch neu und anders. Es wird nun auch gereimt und gesungen. Die einstige Krankenschwester und studierte Pädagogin hatte sich überlegt, was sie im Alter noch machen könnte. "Meine Urgroßmutter war Schauspielerin", sagt sie, vielleicht läge es ja daran. In jedem Jahr kam also ein Märchen dazu. Dornröschen, König Drosselbart, Hänsel und Gretel folgten.

Die Veranstaltungsorte mussten dem Andrang angepasst werden - es mussten Plätze für immer mehr Zuschauer und natürlich auch für die eindrucksvollen, fantastischen Bühnenbilder gefunden werden. Immer wieder nach dem Motto, so echt und märchenhaft wie möglich. "Der große Erfolg der bisherigen Aufführungen ließ nun den Gedanken einer Vereinsgründung reifen", erklärt Hans-Wolf Ebert.

Am 22. Juli vergangenen Jahres gründeten Mitglieder des Theaterkreises Fredersdorf-Vogelsdorf einen Verein. Er trägt den Namen Theaterkreis Traumland und ist inzwischen im Vereinsregister eingetragen. Zum Ersten Vorsitzenden wurde Hans-Wolf Ebert gewählt, Zweite Vorsitzende ist Dorothea Stöcklein und Kassiererin Veronika Lenuweit. Die Kasse prüft Barbara Wiecha. Die Regiearbeit liegt weiterhin in den bewährten Händen von Susanne Ebert, die unermüdlich an den nächsten Aufführungen - dem eigentlichen Zweck des Vereins - arbeitet.

Derzeit laufen die Proben zum neuesten Stück "Mea Culpa - Die Geschichte einer Mörderin". Erneut hat sich Susanne Ebert eines zwar bekannten Themas angenommen und mit ihren Akteuren wird es - so ist voraussehbar - wieder ein Publikumserfolg werden. Aber es geht doch in die Tiefe. Zwischen Schuld und Gewissen, eine Lösung suchend, befindet sich eine Mutter im Zwiespalt, da sie keinen anderen Ausweg wusste, als ihren Ehemann zu töten. Der demütigte und missbrauchte sie und die Tochter aufs Schlimmste.

Die musikalische Leitung hat Johannes Voigt übernommen und es singen Mitglieder des Chores der evangelischen Gemeinde Mühlenfließ. Aufführungsorte werden die Kirchen in Neuenhagen und Petershagen sein.

Aufführungen am 11. März, 19 Uhr, evangelische Petruskirche in der Dorfstraße Petershagen, und am 25. März, 19 Uhr, evangelische Kirche der Verheißungsgemeinde in Neuenhagen, Ortsteil Bollensdorf