In der Regel wähle sie Kindertänze und werfe auch mal einen Blick in die Charts. "Die Musik sollte flott sein, damit sich die Kinder austoben können", erklärt Silke Steinhöfel-Punzel.

Die zwölf Mädchen und zwei Jungen trainieren wöchentlich in der Aula der Käthe-Kollwitz-Grundschule.

Die kleinen Tänzer dürfen allerdings auch mitreden. "Wenn ich mal nicht weiter weiß, frage ich die Kinder, ob sie eine Idee haben", berichtet die Tanzlehrerin, die fast jeden Tag eine Gruppe trainiert: die Tanzmariechen und das Tanzpaar, Showtanz und die "Bambinos". Gleichzeitig betreut Silke Steinhöfel-Punzel zusammen mit Sophia Eggert die Junior-Funken. Und dies alles ehrenamtlich.

Silke Steinhöfel-Punzel arbeitet in einer Reinigung. Ihr Chef wisse von ihrem intensiven ehrenamtlichen Engagement für den Karneval und setze sie daher eher am Morgen und am Vormittag ein.

Drei Minuten dauert eine Vorführung. "Die Zugabe wird extra eingeübt, sodass sie als solche zu erkennen ist", so die Trainerin. Bei den Kostümen helfe Roswitha Pegel, lobte Silke Steinhöfel-Punzel. "Ich sage, wie ich sie haben möchte und sie näht sie."

Bei den Mädchen sind die Geschmäcker verschieden: "Ich mag modernen Tanz", so Lena (8 Jahre). Joane (9) steht eher auf Gardetanz. Celina (9), die versichert, niemals Lampenfieber zu verspüren, mag die Auftritte beim Kinder-und Jugendfestival in Eberswalde. Manchmal bleiben Zwischenfälle in Erinnerung: "Als wir beim Weihnachtsmarkt in Altranft getanzt haben, fiel der CD-Player aus, weil wir auf der Bühne so sehr gehüpft sind", erzählt Nelli (7).