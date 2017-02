4300 Euro für Polnischunterricht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Wiebke Tetzlaff, Schulleiterin an der Grundschule Mitte, war es genauso ein große Freude wie für die Schüler. Am Mittwochnachmittag überreichte der Lions-Club eine Spende über 4300 Euro. "Das Geld wurde durch den Verkauf unseres Adventskalenders eingenommen", erklärt Clubmitglied Thomas Schneider. Gedacht ist es für den Polnischunterricht in der Schule. "Offizielle Unterrichtsmaterialien wie etwa für den Englischunterricht gibt es für Polnisch nicht", erklärt Wiebke Tetzlaff, warum das Geld benötigt wird. In der Grundschule Mitte lernen aber mittlerweile alle Kinder der ersten bis dritten Klasse die Sprache des Nachbarlandes. Neue Lehrbücher oder didaktisches Material, wie auch farbige Kopien für die Kinder werden dringend gebraucht. "In den letzten zehn Jahren wurde der Polnischunterricht immer besser angenommen", berichtet die Schulleiterin, deswegen danken wir dem Lions-Club sehr".