Feuerwehr braucht mehr Personal

Großeinsatz: Erst am vergangenen Freitag rückten die Feuerwehren aus, um am Pinnower Kreisel einen leck geschlagenen Kerosin-Tanklaster zu sichern. Einsätze dieser Art bedürfen Spezialtechnik und besonderer Kenntnisse. Nur so können mögliche Gefahren für © MOZ/Oliver Voigt

Das Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz fordert eine Gefahren- und Risikoanalyse und einen Gefahrenabwehrbedarfsplan. Darin ist den örtlichen Verhältnissen entsprechend festgelegt, welche Personal- und Sachausstattung notwendig ist und wie die Löschwasserversorgung erfolgt. Der bisherige Gefahrenabwehrbedarfsplan musste an die aktuellen rechtlichen und örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, weil sich die Situation über die Jahre verändert hat, allein schon durch die schrumpfende Zahl der Feuerwehrleute in einigen Orten.

Im November 2014 wurde das Planungsbüro Forplan Dr. Schmiedel GmbH in Bonn beauftragt, eine Gefahren- und Risikoanalyse durchzuführen und eine Gefahrenabwehrbedarfsplan für das Amt Oder-Welse zu erstellen. Das Ergebnis wurde im vergangenen Jahr bereits mit Amtsausschussmitgliedern, Gemeindevertretungen und Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr diskutiert. Jetzt stellte der Sicherheitstechniker und Sachverständige Holger de Vries das Ergebnis vor der Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vor. Das Ziel ist, alle vorhandenen Feuerwehrstandorte im Amtsbereich zu erhalten und die Schlagkraft in dünn besetzten Bereichen zu verbessern.

Als Mindestbesetzung wird eine Personalstärke von sechs aktiven Feuerwehrangehörigen mit Wohnsitz im jeweiligen Ortsteil der Ortsfeuerwehr definiert. Unter dieser Voraussetzung will das Amt Oder-Welse auch weiterhin eine angemessene technische Ausstattung zur Verfügung stellen.

Derzeit gibt es in der Amtsfeuerwehr 118 aktive Feuerwehrangehörige an zehn Standorten, die entsprechend der Siedlungsstruktur historisch gewachsen ist. Sie ist in drei Löschzüge aufgeteilt. Nur Passow und Pinnow haben mehr Leute als eine klassische Löschgruppe braucht. Dagegen gibt es in Meyenburg und Schönermark nur vier. Der Bereich Schöneberg sei sogar eine entblößte Südflanke. Holger de Vries schlug vor, die Struktur zu verändern. Statt dreier Löschzüge sollte es eine Nord-Süd-Trennung geben, im Norden mit den Standorten Schönow, Passow, Briest, Jamikow und Landin, im Süden mit Berkholz-Meyenburg, Schönermark, Pinnow und Flemsdorf.

Durch die Altersstruktur machte der Berater für die nächsten Jahre ein großes personelles Loch bei der Feuerwehr aus. Er verwies ebenso wie Amtsdirektor Detlef Krause auf das bürgerliche Engagement in den Orten, sich freiwillig in der Feuerwehr zu engagieren. Die sei das ureigenste Interesse der Dörfer, sich gegen Brande und Katastrophen zu schützen. Auch bezüglich der Fahrzeugtechnik gebe es Nachholbedarf. "Sie spielen zwar in der Liga von 30 000 bis 50 000 Einwohnen, aber die Technik hat nicht die entsprechende Struktur", sagte Holger de Vries. Etliche Großfahrzeuge seien 25 bis 30 Jahre und älter, haben allerdings umfangreichere Technik mit an Bord als vor 20 Jahren. Für die Ausstattung mit neuer Technik sollen Zuschüsse der Landesbeschaffung genutzt werden. Ein schwieriges Terrain sei der Einsatz bei Wald- und Flächenbränden. Zudem gäbe es in der Region einiges an Industrie. Deshalb empfahl er als Ergänzung ein Wechsellader-Fahrzeug, das umbaubar ist. Auch bauliche Maßnahmen an Gerätehäusern sollen, wo es möglich ist, erfolgen.

Zusammenfassend empfahl De Vries in den nächsten Jahren für mehr einsatztaugliche Atemschutzträger zu sorgen, die Einsatzkräfte praxisnah auszubilden und eine revisionssichere Gerätewartung. Die Schutzzielerfüllung solle regelmäßig ausgewertet werden. Auch die Information der Bevölkerung sah er als einen Schwerpunkt an. Der Amtsdirektor meinte vor der Beschlussfassung: "Wir sind auf einem guten Weg. Mit dem Konzept haben wir ein Gerüst für die weitere Arbeit. Zwei neue Autos haben wir gerade bekommen. Mit dem Beschluss des Papiers machen wir heute einen wichtigen Schritt zur Anpassung der Struktur. Dann finden wir auch Personal." In einem Jahr will man noch einmal darüber reden, wie es läuft. Wenn es irgendwo klemmt, wird es geändert.

Der Amtsausschuss beschloss den Gefahrenabwehrbedarfsplan einstimmig und dankte Holger de Vries, der selbst Feuerwehrmann ist, für seine Unterstützung.