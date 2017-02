Bahnhof als "Denkfabrik" der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Eine kleine Denkfabrik" würde Hermann Winking im Bad Freienwalder Bahnhof einrichten. Das erklärte der parteilose Bad Freienwalder, der sich darum bewirbt, Bürgermeister-Kandidat zu werden, "in einem offenen Brief an die Stadträte". Das Schreiben postete er auf Facebook. im Bahnhof solle "ein kleines, aber feines, innovatives Technologie Center (-Technologie Bahnhof)" entstehen, so Winking. Als Ergänzung diene ein "Lese- und Ideencafe für junge oder angehende Architekten, Ingenieure und Planer". Daran beteiligt werden sollten Wohnungsgesellschaften, Stadtwerke, Planer, Naturschutz, Schulen, Handwerk und der Industrie. "Dafür sollte man Gelder locker machen können, da er verkehrsgünstig zwischen Frankfurt und Eberswalde liegt", so Hermann Winking.