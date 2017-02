AfD-Chef kritisiert Frankfurter Liberale

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der AfD-Stadtverordnete Wilko Möller kritisiert die Forderung der Frankfurter FDP nach mehr Polizei in der Stadt als "reinen Populismus". Der Kreis-Vorsitzende der Liberalen, Wolfgang Mücke, hatte sich kürzlich für eine Stärkung des Revierbereiches ausgesprochen, seitdem dort seit Jahresbeginn nur noch sieben Revierpolizisten in Frankfurt tätig sind. Vor einem Jahr waren es noch 13. Seitdem gingen sechs Polizisten in den Ruhestand.

Wilko Möller - selbst Bundespolizist - entgegnet nun in einem offenen Brief: "Das Land Brandenburg ist gar nicht in der Lage, eine angemessene Polizeistärke vorzuhalten. Es geht finanziell einfach nicht. Auch demografisch ist kaum mehr Personal für den Polizeidienst zu gewinnen." Darüber hinaus gehöre die Brandenburger Polizei bundesweit zu den am schlechtest bezahlten. "Wer will bei diesen Rahmenbedingungen noch Polizeibeamter werden", fragt Möller.

Hinzu kämen politische Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene, die sich negativ auf die Sicherheitslage in Brandenburg auswirkten, darunter der Wegfall systematischer Grenzkontrollen durch Zoll und Bundespolizei, meint Möller, und "nach drei Reformen ist die Polizeistärke im Land Brandenburg von zirka 11000 Beamte auf jetzt zirka 8200 Polizeivollzugskräfte gefallen", rechnet er vor.

Die Landesregierung tue sich seiner Meinung nach "schwer damit einzugestehen, dass sie es mit ihrer Polizei nicht schafft, ein für den Bürger akzeptables Sicherheitsgefühl zu erzeugen." Gleichzeitig rissen Abordnungen der Bundespolizei aus Brandenburg an die Südgrenzen "große Löcher in die Personalstruktur hier in Frankfurt."

Seiner Ansicht nach sei die Polizei in Deutschland "vollkommen falsch organisiert. Würde die Bundespolizei zum Beispiel den Objektschutz und die Bahnhöfe in Berlin an private Sicherheitsdienste übergeben, stünden mehr als 1000 Beamte für die Kriminalitätsbekämpfung und Polizeiprävention zur Verfügung", behauptet der Frankfurter Chef der rechtspopulistischen Partei. Viele Polizeien seien nebeneinander aktiv, so Möller, der sich für eine Kompetenzbereinigung "zwischen den Sicherheitsbehörden in Verbindung mit einer neuen Aufgabenverteilung zwischen dem Bund und den Ländern" ausspricht, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu verbessern.