Eberswalde (MOZ) Für Karam Alabed Almohsen führt sobald kein Weg zurück nach Syrien. Also will er dazu beitragen, dass Deutsche und Flüchtlinge besser miteinander auskommen. Nun hat er seine Erkenntnisse aus den vergangenen 16 Monaten in Deutschland in einem Essay gebündelt.

Daheim in der Fremde: Karam Alabed Almohsen ist seit drei Monaten mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Eberswalde zu Hause.

© MOZ/Thomas Burckhardt

Deir ez-Zor. Eine Stadt im Osten Syriens, die derzeit traurige Berühmtheit erlangt. Dort steht die syrische Armee der Terrormiliz "Islamischer Staat" gegenüber. Die Bevölkerung gerät zwischen die Fronten. Nahrungsmittellieferungen kommen kaum mehr durch, die Menschen leiden Hunger.

Deir ez-Zor ist auch die Heimat von Karam Alabed Almohsen. Der 42-Jährige hat vor 16 Monaten die Flucht ergriffen. Sie hat ihn über Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und Kremmen (Oberhavel) bis nach Eberswalde geführt. Mit seiner Frau und den vier Kindern lebt er nun seit drei Monaten in einer Wohnung in der Barnimer Kreisstadt. "Es ist sehr angenehm hier", sagt er.

Die Grundlagen des Deutschen hat Almohsen bereits gelernt. "Ich kann kommunizieren", konstatiert er. Für schwierigere Zusammenhänge wechselt er ins Englische. In dieser Sprache hat er auch einen Essay verfasst, in dem er sich mit der Situation der Flüchtlinge in Deutschland auseinandersetzt. Die deutsche Übersetzung kommt von einer Bekannten aus Berlin.

"Wir müssen und wollen unserem Gastland die politischen und humanitären Gründe erklären, die uns dazu zwangen, einen neuen Anfang zu suchen", schreibt Almohsen darin. Auch in Syrien verfasste er hin und wieder Texte für Zeitungen und Internetportale. Sein eigentlicher Job aber war der eines Mediziners, sowohl beim Gesundheitsamt als auch für eine Öl-Firma.

Nun ist Karam Alabed Almohsen in Eberswalde und will wieder schreiben. Material hat er genug: "Du schreibst über das, was du siehst", sagt er. Derzeit ist das eben das Leben eines Neuankömmlings in einer fremden Umgebung. Dabei erkennt er Nachholbedarf auf beiden Seiten: "Wir müssen die Fähigkeit und den Mut haben, den anderen Fremden wieder zu verstehen und das notwendige Maß an Information und Wissen über ihn zu erlangen."

Zu diesem besseren Verständnis will auch er beitragen. Und zwar, indem er über Syrien schreibt, auch über den Bürgerkrieg hinaus. Almohsen ist es ein Bedürfnis, den Menschen in Deutschland etwas über die syrische Kultur zu vermitteln, über die Rolle der Frau in seiner Heimat, die Erziehung der Kinder und die Geschichte seines Landes.

Zu diesem Zweck lernt er weiter Deutsch. Am 20. Februar fängt sein Integrationskurs an. Er will sich einbringen, so lange seine Familie in Deutschland lebt. Doch im Innersten drängt es Karam Alabed Almohsen zurück nach Syrien. "Wir brauchen dort nicht nur Frieden, sondern auch Wiederaufbau", sagt er. Dabei will er helfen.

Doch solange Staatspräsident Baschar al-Assad an der Macht ist, gibt es für Almohsen keine Rückkehr. "Sie würden mich ins Gefängnis werfen", sagt er. "Sobald du das Land verlässt, machst du dich verdächtig."

Also will sich Karam Alabed Almohsen vorerst mit seiner neuen Heimat arrangieren - und gleichzeitig darauf hinwirken, dass Deutsche und Flüchtlinge besser miteinander auskommen. Oder wie es der Syrer in seinem Essay formuliert: "Wir müssen (...) einander faire Partner werden, um uns gemeinsam ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen."

Wer mit Almohsen in Kontakt treten möchte, kann eine E-Mail an eberswalde-red@moz.de senden.