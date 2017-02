Dem Wolf auf der Fährte

artikel-ansicht/dg/0/

Referent Simon Harnisch vom Landesbauernverband Brandenburg (LBV) bringt es auf eine einfache Formel: "Wir sind nicht gegen den Wolf, wir sind für unsere Weidetiere." Und der Druck auf die Bauern steigt mit der steigenden Zahl der Risse, die dem Wolf zugeschrieben werden. 2015 wurden 97 solcher Risse, also von Wölfen angefallene Tiere, gezählt. Ein Jahr später waren es fast doppelt so viele.

Zu 95 Prozent ernähre sich der Wolf in Brandenburg von Wild, so Harnisch, fünf Prozent von Nutztieren. Doch je mehr Wölfe es gibt, um so höher sind die Schäden, die sie unter den Nutztieren anrichten. Denn die Population steige jährlich um 30 Prozent, sagt Simon Harnisch. So wurden im Herbst vergangenen Jahres in Brandenburg 21 Rudel und drei Paare gezählt. 2007 wurde das erste Wolfspaar im äußersten Südosten des Landes angesiedelt. Mittlerweile ist der Wolf auch in Oberhavel aufgetaucht. Am 20. Januar ist ein junger Rüde an der Autobahnanschlussstelle Stolpe überfahren und getötet worden.

Für Schäden an Weidetieren durch Wolfsrisse können Landwirte Anträge auf Schadensersatz stellen. "Einen Rechtsanspruch dafür gibt es aber nicht", betont Harnisch. Das sei eine freiwillige Leistung vom Land. Als Lobbyist für Landwirte und Jäger fordert Harnisch "eine vollständige Übernahme aller Schäden durch den Wolf", auch für Zäune, die zum Schutz vor dem Fleischfresser gezogen werden müssen.

Alles müsse zudem unbürokratischer und rechtssicher über die Bühne gehen, so eine weitere Kritik Richtung Landesregierung. Im Moment sei der Landwirt in der Beweispflicht, dass sein Rind von einem Wolf gerissen worden sei. "Wir fordern die Umkehrung der Beweispflicht", so Harnisch. Das bisherige Verfahren der Schadensregelung dauere zudem viel zu lange und verbrauche viel Papier und nerve viele Landwirte. "Viele melden daher gar nicht erst ihre Schäden an", so Harnisch. Da die Wölfe sich aber fleißig vermehrt haben, sind auch die ausgezahlten Schadenssummen im vergangenen Jahr explodiert. Zahlte das Land laut LBV 2013 genau 6 070 Euro an betroffene Bauern aus, waren es 2015 schon 12 538 Euro und 2016 dann 40 691 Euro.

Aber Wölfe lassen nicht nur Bauern verärgert reagieren. Der Wolf wird zunehmend zum Konkurrenten der Jäger. So ginge in einigen Regionen der Damwildbestand deutlich zurück, so Harnisch. Auch Mufflons stehen ganz oben auf der Speisekarte des gern in Rudeln jagenden Tieres. "In manchen Landkreisen sind sie bereits ausgerottet", sagt Harnisch. Oberhavel gehört zu den Landkreisen mit höchstem Bestand an Mufflons - noch. Harnischs Prognose: Auch in Oberhavel werde der Wolf dem Muffelwild den Garaus machen.

Es gibt eine Kernforderung des Landesbauernverbandes sowie des Grundbesitzerverbands, des Waldbesitzerverbands, des Jagdverbands, des Fischereiverbands, des Anglerverbands, die sich im Sommer 2015 zur Interessengemeinschaft "Forum Natur Brandenburg" zusammengeschlossen haben. Diese Forderung lautet: Abschuss von Problemwölfen. Problemwölfe sind für Harnisch bereits alle Wölfe, die Weidetiere reißen, nicht nur diejenigen, die in Wohngebieten - wie in Rathenow - gesichtet wurden.

Kein Landwirt will totgebissene Kälber oder blutende Lämmer auf seiner Weide finden, das ist auch die Ansicht vieler Teilnehmer am Seminar in der Landwirtschaftsschule. Doch ein Teilnehmer wundert sich über "die Hysterie". "Ich habe mehr Probleme mit Füchsen, Kolkraben und Mardern. Ihre angerichteten Schäden ersetzt mir niemand." Arne Broja vom Wildpferdgehege und Haustierpark in Liebenthal sagt am Ende des Seminars. "Wir müssen lernen, mit dem Wolf zu leben, wie mit der Dünge- und Seuchenverordnung. Wir müssen umdenken und unsere Tiere schützen."