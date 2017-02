Stadt zieht Windkraft-Notbremse

artikel-ansicht/dg/0/

Umzingelt: Immer dichter rücken immer höhere Windräder an die Wohnbebauung heran. Lärm, Schattenschlag und Nachtbefeuerung beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich, von der optischen Wirkung einmal abgesehen. Mindestabstände sollen die Wirkungen in Gr © Oliver Voigt

die Mindestabstände zur Wohnbebauung von 1000 Metern gesichert werden.

Das Dörfchen Welsow lebt seit vielen Jahren mit Windrädern. Der Windpark am Ortsrand war einer der ersten in der Region Angermünde, der damals noch im ehemaligen Amt Angermünde-Land geplant und genehmigt wurde, im Einvernehmen mit der Gemeinde. Doch inzwischen ist Windkraft für die meisten Welsower ein rotes Tuch. Denn die Anlagen werden immer größer, der Einfluss der Gemeinde dagegen immer kleiner. Kein Wunder, dass Ortsvorsteher Arthur Lemke in jeder Sitzung, die das Thema auf der Tagesordnung hat, mit dabei ist und kein Blatt vor den Mund nimmt, welch Frust bereits unter den Einwohnern seines Ortes herrscht. "Die Windräder hört man schon jetzt bis unten ins Dorf. Wenn die jetzt erneuert werden, wird es noch schlimmer!", mahnt Arthur Lemke die Dringlichkeit an, den Abstand zur Wohnbebauung auf mindestens 1000 Meter und eine Höhenbegrenzung zu fordern. Im Windeignungsgebiet Kerkow-Welsow sollen sieben neue Windräder gebaut werden, die mit 200 Metern Höhe doppelt so hoch in den Himmel ragen, wie die bestehenden.

Der Einfluss der Kommune ist gering. Die Regionale Planungsgemeinschaft hat die Windeignungsgebiete bereits festgelegt, in denen Windkraftanlagen privilegiert gebaut werden dürfen. Daran ist nichts mehr zu rütteln. Einziges Instrument der Kommune, um noch irgendwie Einfluss zu nehmen, wie gebaut wird, ist die Aufstellung von Bebauungsplänen, wozu die Angermünder Stadtverordneten Ende des Jahres 2016 bereits grünes Licht gegeben hatte.

Mit einem der Windkraft-Investoren, Jan Teut, hatte die Stadt sich über einen städtebaulichen Vertrag auf bestimmte Standards einigen können, die die Interessen beider Parteien berücksichtigen und deshalb auf eine Veränderungssperre und Höhenbegrenzung der bisherigen 100 Meter verzichtet. Dafür erklärte sich der Investor bereit, die Planungskosten für den Bebauungsplan zu tragen, die sich in fünfstelligen Summen bewegen.

In dem betreffenden Windeignungsgebiet sind mehrere Vorhabenträger involviert, mit denen die Stadtverwaltung ebenso in Gespräche und Verhandlungen trat, um sich wie mit Jan Teut einvernehmlich auf Planungsziele und Standards zu einigen. Vorrangig gehe es dabei um die Sicherung der Mindestabstände zur Wohnbebauung, die bei allen Anlagen, die 200 Meter hoch werden, mindestens 1000 Meter betragen müsse. Im Laufe der Verhandlungen stellte sich allerdings heraus, dass ein Investor im Plangebiet zwei von vier geplanten 200-Meter-Anlagen rund 800 dicht an Wohnhäuser bauen möchte. Ein Windrad stehe 854 Meter nah am ersten Wohnhaus der Ortslage Welsow, ein weiteres nur 804 Meter entfernt vom Wohngebiet Kerkow Ausbau.

Mit diesem Investor konnte die Stadt bisher keinen Konsens erzielen. "Gerade deshalb wollen wir hier eine Veränderungssperre drauflegen, um diese beiden Anlagen im 800-Meter-Abstand zu verhindern", erklärte Michael Martin, Rechtsamtsleiter in der Stadtverwaltung, im Hauptausschuss die Vorgehensweise der Stadt. Sie beruft sich dabei auch auf ein Gerichtsurteil aus Hessen, das die Festlegung von Mindestabständen von 1000 Metern als legitim ansieht, weil das nicht allein dem Lärmschutz, sondern auch der Verhinderung einer sogenannten Bedrängungswirkung sowie Lichtreflex- und Schattenwirkung dienen. Das gelte nicht als Verhinderungsplanung.

Kommt kein Konsens zwischen Stadt und Investor zustande, muss allerdings die Stadt die Kosten für den Bebauungsplan selbst tragen. Die Stadtverordneten werden am 16. Februar über die Veränderungssperre beschließen.