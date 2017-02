Malen mit Händen und Füßen zu Rock

artikel-ansicht/dg/0/

Hönow (MOZ) Seine Bilder waren in Paris zu sehen, mindestens eins hängt nun in New York. Er hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und ist seit 1975 in Hönow zu Hause. Bei der Nachlese IV zum Brandenburgischen Kunstpreis war Jürgen Wagner mit zwei Werken vertreten.

Jürgen Wagner lässt sich nur schwer greifen. Nein, sagt er, er habe keine festen Zeiten für sein Schaffen. Nein, er wolle nicht mehr Manager eigener Ausstellungen sein und sich anpreisen, sondern gefragt werden, ob er seine Bilder einer Öffentlichkeit zeigt.

Gefragt haben ihn im vorigen Jahr Gabriele und Raymund Stolze. Das Paar hat zum vierten Mal die Nachlese organisiert, eine Schau zahlreicher Werke von Künstlern, die nicht mit dem Brandenburgischen Kunstpreis bedacht wurden, es aber durchaus verdient hätten. In der Rathaus-Galerie Hoppegarten sind noch bis kommenden Donnerstag zwei übermalte Collagen von Jürgen Wagner zu sehen.

Der gebürtige Zeitzer lebt und arbeitet seit Mitte der 1970er-Jahre in Hönow. Kunstlehrer ist er im ersten Beruf und gab in Schulen und Zirkeln Unterricht. Heute liegen ihm die FAW-Abiturienten in Petershagen am Herzen. Doch als Lehrer, und das auch noch hauptberuflich, befand die Staatssicherheit, dafür war er zu unangepasst. "Gerettet vor allen mögliche Repressionen - ich hatte allerdings damals keine Ahnung, wie schlimm es tatsächlich um mich stand - hat mich der Künstlerverband. Der hat mich aufgenommen und der hat mir zu einem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig verholfen", erzählt der 70-Jährige. Zahlreiche Bücher aus der Reihe "Außer der Reihe" vom Aufbau-Verlag hat Wagner später illustriert.

Seine Naturstudien und Landschaften wurden im Laufe der Jahre immer abstrakter, extremer. Wagner und der Expressionismus. Wagner und der Surrealismus. Wagner arbeitend zu Punk- und Rockmusik - seit 1987 steht der Künstler als Herr Blum auf der Bühne. Mit Sohn Thomas, Meisterschüler von Neoexpressionist und Förderer der jungen Wilden, Karl Horst Hödicke. Thomas spielt dann Rock und Blues und der Vater malt mit Händen und Füßen. Actionpainting sagt er dazu. "Wenn ich male auf der Bühne, dann mache ich meinen Geist leer. Zig Seelen wohnen in meiner Brust. Die aufzuspüren, ist das Spannende für mich. Was entsteht, ist manchmal brachial, manchmal figurativ. Manches hält meinem Blick danach stand. Die schlechtesten Bilder nehme ich mit ins Atelier und bearbeite sie", erzählt Wagner. Acrylfarben nutzt er, durchkreuzt die gängige Farblehre, malt Figuren, Köpfe, Gesichter. Übermalt sie, bis was völlig Neues, Großartiges, Farbgewaltiges entsteht.

Mit dabei bei den Performances, dieses Jahr wird Herr Blum im Roten Salon in Berlin erwartet, sind Tochter Caroline, die Fotografin, und Ehefrau Christina. Sie helfen bei den Vor- und Nachbereitungen, teilen mit ihm die Passion für das, was er tut.

Im Mai/Juni wollen die Wagners wieder zum Tag des offenen Ateliers in ihr Hönower Haus einladen, das bis unters Dach voll mit den Bildern des Künstlers ist. Dann zeigt der 70-Jährige seine Werke. So wie damals im Grand Palais Paris oder in Zürich. Auch bei der Performance zu Ehren des spanischen Künstlers A. Tapies in Barcelona war er dabei, stellte im Künstlerhaus Bethanien aus.

Heute mag er Ausstellungen nicht mehr hinterherrennen, widmet sich lieber den drei Enkelkindern. "Ich mache diesen Konkurrenzkampf bewusst nicht mit. Ich suche nicht mehr, sondern man muss mich ansprechen", sagt er selbstbewusst. Dass er beim Brandenburgischen Kunstpreis 2016 dabei war, hat er einer Freundin zu verdanken, die ihn überredete. Und den Stolzes, die ihn für die Nachlese gewannen.