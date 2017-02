Auf den Spuren des Wandels

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter Gästeführerverein lädt dazu ein, die Oderstadt neu zu entdecken. Zum Weltgästeführertag werden am 18. und 19. Februar vier thematische Rundgänge angeboten. Den Aktionstag gibt es seit 1990. In diesem Jahr steht er ganz im Zeichen großer Reformen und der Spuren, die sie hinterlassen haben.

Viele Gebäude in West dienten einst militärischen Zwecken. Nach 1994 wurden daraus, wie hier an der August-Bebel-Straße, Wohngebiete. Auf Veränderungen im Stadtbild durch gesellschaftliche Reformen will der Weltgästeführertag aufmerksam machen. © René Matschkowiak

Als Martin Luther vor 500 Jahren in Wittenberg seine Thesen gegen die Ablasspraxis veröffentlichte und damit die Reformation auslöste, ging das an keinem Ort in Deutschland spurlos vorüber. Die kirchliche Spaltung führte zu großen Umwälzungen. Frankfurt bildete mit der brandenburgischen Landesuniversität dabei zunächst den Gegenpart zu Wittenberg. Nach 1539 entwickelte sich die Stadt dann aber zu einem blühenden Zentrum der Reformation. Die von Luther angestoßenen Veränderungen von einst wirken bis heute nach. Genauso aber auch viele andere gesellschaftliche Umbrüche wie beispielsweise der Mauerfall. Auf die Spuren dieser großer Reformen begibt sich in diesem Jahr der Weltgästeführertag. Von Annaberg-Buchholz bis Worpswede laden dabei Fremdenführer, die im Bundesverband BVGD organisiert sind, zu thematischen Touren und Veranstaltungen ein. Die meisten Termine finden am 18. und 19. Februar statt, so auch in Frankfurt, wo der Gästeführerverein der Kleiststadt sich nach sechs Jahren wieder an dem Aktionstag beteiligt.

"Damals ging es um die Farbe Blau, was als Thema gut zu Frankfurt mit dem stadtprägenden Oderstrom gepasst hat", erinnert sich Walter Hausdorf. Er ist einer von vier Mitgliedern des kleinen Vereins und freut sich schon darauf, gemeinsam mit Interessierten am übernächsten Wochenende auf Spurensuche zu gehen. An den zwei Tagen sind vier Führungen geplant, die jeweils eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Walter Hausdorf selbst widmet sich am Sonntag, ab 14 Uhr, der ehemaligen Garnisonsstadt Frankfurt und wie der Konversionsprozess nach der Wende den Stadtteil West verändert hat. "Wir gehen der Frage nach, was aus den ehemaligen militärischen Liegenschaften geworden ist. Unter anderem ja auch eine universitäre Einrichtung", erklärt Hausdorf.

Die beiden Veranstaltungen am Sonnabend widmen sich inhaltlich der Reformation. Gästeführer Janusz Kauczynski befasst sich ab 10 Uhr mit der Universitätsgeschichte. Der Gründungsrektor der alten Viadrina Konrad Wimpina hatte Ablassprediger Johann Tetzel 1517/1518 zu einer Disputation nach Frankfurt eingeladen, um ihn vor Professoren, Kirchenmännern und Studenten mit Gegenthesen auf Luther antworten zu lassen.

Genauere Hintergründe zum Aufenthalt des Dominikanermönches vermittelt ab 14 Uhr Gästeführer Dieter Laube. "Bei gutem Wetter ist ein Spaziergang von St. Marien zum Carthausplatz geplant, denn Johann Tetzel kam seinerzeit im Karthäuserkloster unter", informiert Walter Hausdorf.

Auf ihr übliches Honorar verzichten die beteiligten Gästeführer an dem Wochenende. "Aber wir sammeln Spenden. Mit dem Geld wollen wir die Restaurierung und Instandhaltung von Kunstwerken im Gertraudpark unterstützen. Das ist unser mit dem Kulturbüro der Stadt abgestimmter Beitrag zur Verschönerung des Stadtbildes", erklärt der Frankfurter Fremdenführer.

Der Gästeführerverein der Kleiststadt ist seit 2006 Mitglied im Bundesverband. Seine vier Mitglieder, die auf Anfrage regelmäßig Führungen durch Frankfurt und Umgebung anbieten, sind nach den Richtlinien des BVGD mit einem Stern als qualifiziert eingestuft.