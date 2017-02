Stilllegung für mehr als ein Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Ab Donnerstag verkehren die sogenannten Verstärkerfahrten der Regionalbahnlinie RB27 nur noch von und bis zum Bahnhof Berlin-Karow. Aufgrund der Bauarbeiten am Karower Kreuz können die Züge der RB27 der Heidekrautbahn (Berlin - Basdorf - Groß Schönebeck/ Schmachtenhagen) den Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen für mehr als ein Jahr nicht mehr anfahren. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten am Karower Kreuz wird voraussichtlich im April 2018 gerechnet. Die Verstärkerfahrten in der Hauptverkehrszeit, die bisher von und nach Berlin-Gesundbrunnen eingesetzt wurden, bleiben den Fahrgästen zwar erhalten, jedoch beginnen beziehungsweise enden diese Züge nunmehr in Berlin-Karow.