Untersuchung zum Carsharing-Aufbau

Eberswalde (MOZ) Lohnt sich Carsharing in Eberswalde? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der Baudezernat der Stadtverwaltung. Dazu hat das Stadtentwicklungsamt den Verein "Verkehrswende in Kleinen Städten" beauftragt. Dieser untersucht die Voraussetzungen, erfasst die notwendigen Daten, nimmt Kontakt zu möglichen Carsharing-Anbietern auf. Darüber informierte Silke Leuschner, Leiterin des Stadtentwicklungsamts, am Dienstagabend den Bauausschuss.