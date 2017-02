Von Regensburg bis in den Böhmerwald

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Es war ein bekanntes Gesicht, das sich am Mittwochnachmittag im "Plauderstübchen" gezeigt hat. Arnold Michl vom Strausberger Kultur- und Bildungsverein Urania Märkisch-Oderland hat die Gäste des Wriezener Seniorentreffs mit auf eine Reise in den Böhmerwald genommen.

Startpunkt des 84-Jährigen war Bayern. Entlang der Donau besichtigte er mit seiner Frau zunächst Regensburg. "Die Altstadt, das kann ich Ihnen sagen, ist eine Zusammenstellung aus alten Häusern und engen Gassen", beschrieb der Senior eines seiner ersten Fotos. "Die Preise sind angenehm, aber unbezahlbar", schob mit einem Schmunzeln hinter her. Auf dem Rathausplatz bestaunte er die Bronzefiguren, die vorher an der alten Stadtkirche angebracht waren. "Als die Reformation kam, sagte die Kirche: Wir brauchen solchen Prunk nicht mehr", erzählte der Reiseliebhaber. "Aus dem Grund setzte man die Figuren auf den Rathausplatz."

Von Regensburg ging es für Michl und seine Frau weiter nach Walhalla - eine Gedenkstätte im Landkreis Regensburg. "König Ludwig I. von Bayern hatte dieses Denkmal zwischen 1830 und 1842 für deutsche Geistesgrößen bauen lassen", so Michl. In den Hallen befinden sich 128 Marmorbüsten bekannter Dichter, Poeten, Philosophen und anderer Geistesgrößen.

Ganz so genau hatte es der König mit der Nationalität dann allerdings doch nicht genommen, befinden sich dort heute doch zahlreiche Büsten von Geistesgrößen aus ganz Europa, etwa aus Großbritannien, Russland, sowie den Niederlanden. Die letzte Büste, die in Walhalla aufgebaut wurde, ist eine von Sophie Scholl, eine der Widerstandskämpferinnen im Nationalsozialismus. "Wer in Walhalla eine Büste von jemanden aufstellen möchte, den er ebenfalls für eine Geistesgröße hält, der kann sich dort melden", sagte Michl. Bedingung sei allerdings, dass diese Person bereits 20 Jahre tot sei.

Urzeitlich wurde es für Michl und seine Frau am Falkenstein im Böhmerwald. Dort bekam das Paar Tiere zu Gesicht, deren Vorfahren aus der Eiszeit stammen: Auerochsen, Wildpferde und Wölfe. Nur der Luchs zeigte sich nicht.

Vier Reisevorträge bietet das Plauderstübchen im Jahr an. "Arnold Michl ist immer der erste und der letzte", sagte Leiterin Dagmar Grzona. Der nächste Vortrag wird sich mit Israel beschäftigen.