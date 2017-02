Bombardier beerdigt Produktion in Hennigsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Die Serienfertigung von Zügen soll nach Bautzen verlagert werden. Dass Bombardier damit eine über 100-jährige Tradition im Hennigsdorfer Werk beerdigen will, hat Michael Fohrer, Chef von Bombardier Transportation, am Mittwoch bestätigt.

Aktion hinterm Firmenzaun: Mehrere hundert Mitarbeiter demonstrierten gegen die nun offiziell bestätigten Pläne des Konzerns, die Serienproduktion am Standort Hennigsdorf zu schließen. © MZV

Hennigsdorf soll nach Plänen des kanadischen Konzerns zum Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Stadtbahnen und Zügen werden, sagte Fohrer im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Selbst der Bau von Prototypen und kleinen Vorserien wird von Fohrer nicht zugesichert. In einem internen Strategiepapier, das die Beschäftigten am späten Dienstag bekamen, heißt es lediglich, dass diese Kompetenzen am Standort verbleiben. Wie stark sie genutzt werden, bleibt offen.

Mehrere hundert Hennigsdorfer Beschäftigte versammelten sich am Mittwoch zu einer spontanen Protestaktion. "Die Zukunft des Standorts ist noch nicht besiegelt. Wir kämpfen um die Produktion und zeigen, dass wir keine Marionetten sind", rief ein Arbeiter unter dem Beifall seiner Kollegen. Vonseiten des Betriebsrates wurde angekündigt, zu schärferen Protestformen zu greifen, falls Bombardier nicht unverzüglich die im Bundeswirtschaftsministerium versprochenen Gespräche aufnimmt. Laut Gesamtbetriebsrat Michael Wobst habe die Geschäftsführung am Dienstag angekündigt, kurzfristig die Verhandlungen beginnen zu wollen. Ob es Chancen gibt, die Hennigsdorfer Produktion zu retten oder ob die Gespräche nur als Einstieg in die Vorbereitung des dann nötigen Sozialplanes dienen, konnte Bombardier-Sprecher Andreas Dienemann nicht sagen.

Noch Hoffnungen für Hennigsdorf sieht Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). Er ließ ausrichten, die betreffenden Passagen des FAZ-Interviews nicht als ein Aus für Hennigsdorfer Serienproduktion zu interpretieren.

Die Bündelung der Produktionskompetenz in Bautzen lässt sich Sachsen viel kosten. Fohrer spricht von 20 Millionen Euro, um die Produktion dort zu modernisieren.