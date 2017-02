Eisbrecher liegen noch im Hafen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Noch ist die Oder bei Küstrin eisfrei. Angesichts der momentanen Frostperiode rechnet Regina Jeske vom Wasserstraße- und Schifffahrtsamt Eberswalde damit, dass es in den kommenden Tagen wieder zur Grundeisbildung kommt und die Oder wie im Januar erneut zufriert. "Dann werden wir uns auch mit der polnischen Seite über den Aufbruch verständigen", erklärte sie. Der Eisaufbruch beginnt grundsätzlich auf dem Dammschen See nördlich von Szczecin (Stettin). Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Eisaufbruch ist, dafür zu sorgen, dass gebrochenes Eis ungehindert abschwimmen kann und dabei keine Eisbarrieren bildet. Gelingt das nicht, können sogar die Eisbrecher selbst in Gefahr geraten, wenn sich durch das gebrochene Eis neue Eisversetzungen bilden, die den Eisbrechern den Rückweg versperren. Daher wird mit dem Eisaufbruch grundsätzlich auch erst begonnen, wenn sich eine stabile Tauwetterlage abzeichnet (Tagestemperaturen mehr als fünf Grad Plus, kein Nachtfrost).

