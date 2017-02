Reformation auf dem Stundenplan

artikel-ansicht/dg/0/

Britz (MOZ) Aufklärung in Sachen Reformation - das Bibelmobil ist landauf, landab unterwegs, um Jung und Alt Martin Luther näher zu bringen. Dieser Tage macht es im Oberbarnim Station. Zu den "Passagieren" des Busses gehören auch die Britzer Schüler, die eine besondere Unterrichtsstunde an Bord erleben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550838/

"Wusstet ihr eigentlich: Martin Luther und sein Freund Philipp Malanchthon sind dafür verantwortlich, dass ihr heute zur Schule müsst?", fragt Hans-Ulrich Idziaschek die Viertklässler der Max-Kienitz-Grundschule Britz. Die können's kaum glauben. "Mist", tönt es aus den Reihen. "Sonst hätten wir schön zuhause fernsehen können." Denkste! "Sonst hättet ihr beispielsweise arbeiten müssen, hättet mit aufs Feld raus gemusst, in der Landwirtschaft helfen", lässt der Diakon von der Berliner Stadtmission die Schützlinge wissen. "Und ihr hättet vermutlich eben nicht schreiben und lesen gelernt."

Also doch keine so schlechte Sache, die Schule, wo man jede Menge lernt. Und die Viertklässler wissen schon einiges, wie sie in der Stunde an Bord des Bibel-Mobils zeigen können. Es geht um Weltreligionen. "Was ist das überhaupt, eine Religion?", will Idziaschek wissen. "Das ist Glaube.", "Das hat was mit Gott zu tun.", "Das ist eine Legende." Und schon ist der Diakon mit dem Nachwuchs mittendrin.

Sein Kollege Stephan Naumann zeigt den Zweitklässlern, die die Bibel-Stunde schon hinter sich haben, unterdessen den Nachbau einer Druckerpresse. Im Foyer der Schule ist das Gerät aufgebaut. "Dieser Erfindung ist zu danken, dass ihr zur Schule gehen könnt. Sonst gäbe es nämlich keine Lehrbücher", erklärt der Mitarbeiter. Matteo aus Sandkrug versucht sich an der Gutenbergschen Presse. "Kräftig ziehen", weist Naumann an. Und Matteo staunt nicht schlecht ob des Ergebnisses. Die Metallletter, die Buchstaben, haben sich in das Papier gestanzt.

Und was haben die Steppkes sonst noch gelernt? "Dass Jesus zu den Wolken aufgestiegen ist", sagt Jakob aus Chorin. Auch die Bedeutung des Faschings war ihm ganz neu. "Und das mit der Asche", sagt ein Mitschüler. Womit er den Ursprung Aschermittwochs meint. Die Zweitklässler haben sich in ihrer Unterrichtsstunde an Bord des Doppeldeckers mit Feiertagen beschäftigt. Kein ganz neues Thema. Klassenleiterin Kathrin Kegel hatte vorher u. a. im Rahmen eines Oster-Projektes mit ihren Schützlingen das Fest "behandelt". Sie sei erstaunt, was alles "hängen geblieben ist", und in vielen Antworten habe sie ihre Worte und Erklärungen wiedererkannt. Trotz der Vorkenntnisse - die Lektion an Bord sei äußerst interessant gewesen, befinden die Lehrerin und Schulleiterin Sabine Siedler. "Vor allem so spannend aufbereitet", lobt die Direktorin. Und kindgerecht.

Religionslehrerin Kerstin Stoellger hatte das Bibel-Mobil gebucht und sich für das Projekt stark gemacht. "Ich habe die Druckerpresse voriges Jahr mal auf einem Spielemarkt in Potsdam gesehen. Und da dachte ich sofort: Das ist ein guter Ansatz, um Kindern die Reformation nahezubringen." Die Reformation, das sei ein so "sperriges Thema". Wegen des Jubiläums sei es zwar in aller Munde. Und es gebe so viele Veranstaltungen. Aber gerade deshalb sei es wichtig, dem Nachwuchs zu erklären, "was wir da überhaupt feiern". Das Bibelmobil bereite das Thema didaktisch hervorragend auf. Mit ganz unterschiedlichen Aspekten und sehr praktisch, findet Stoellger, die als Gemeindepädagogin beim Kirchenkreis Barnim angestellt ist.

Je nach Altersgruppe werden im Mobil etwa die Module "Die Entstehung der Bibel", "Die Bibel und ihr Einfluss auf die Literatur" oder "Bibel und Sekten" sowie "Bibel und Gewalt" angeboten. Der Doppeldecker, einst als Reisebus unterwegs, ist eigens für Unterrichtszwecke ausgestattet. Ein rollendes Klassenzimmer also - mit Büchern, Info-Material, vielen anfassbaren Exponaten, wie Bibel für Blinde oder Papyrusrolle, Videos. Pro Jahr legt das Team um die 15 000 bis 20 000 Kilometer zurück.

Bibelmobil: heute steht der Bus auf dem Hof der Grundschule Finow, am Freitag zunächst an der Grundschule Joachimsthal, am Nachmittag auf dem Joachimsplatz in der Stadt; Interessierte sind herzlich willkommen