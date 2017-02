Ein Senf-Geschenk für Schulz

artikel-ansicht/dg/0/

Klosterfelde (MOZ) Eine Stippvisite im Seniorenheim, ein Arbeitseinsatz auf dem Spielplatz, die Teilnahme an einer Jubiläumsfeier - Bundestagsabgeordnete sind viel im Wahlkreis unterwegs. Stefan Zierke besuchte am Mittwoch die "Klosterfelder Senfmühle".

Etwas versteckt liegt sie schon, die kleine Spezialitäten-Manufaktur. Eigentlich sollte auf dem Gewerbegebiet an der Zerpenschleuser Straße nur produziert werden, dann mussten Monika Trautmann und Reinhard Fell aber doch einen Hofladen eröffnen. "Vor allem Urlauber schauen im Sommer vorbei", berichtet die Chefin dem SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke. Vor allem nach der "Grünen Woche", an der die Senfmühle regelmäßig mit einem eigenen Stand teilnimmt, spüre man eine stärkere Nachfrage. Dann rollt an Wochenenden auch schon mal ein ganzer Bus und die Menschen lassen sich erklären, wie der Senf eigentlich hergestellt wird.

Ansonsten setzt die GbR auf Wiederverkäufer und Großhändler, die es inzwischen nicht nur zwischen Alpen und Ostsee, sondern auch in Österreich und der Schweiz gibt. Die notwendigen Kontakte werden dazu auf der zweijährlich stattfindenden Ernährungsmesse "Anuga" geknüpft. "Langfristig zahlen sich die Messe-Besuche aus", so Monika Trautmann, die für das Marketing zuständig ist. Darüber hinaus geht der Senf aber auch "online". Der Handel im Internet habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dieser Trend werden auch anhalten, sind die beiden Unternehmer überzeugt. "Trotzdem gibt es sicher immer Kunden, die auch riechen und schmecken wollen".

"Herr der Produktion" ist Reinhard Fell. Der gelernte Tischler erklärt dem SPD-Mann schließlich, wie der Klosterfelder Senf hergestellt wird. "Die Senfsaaten werden nicht entölt, bevor sie in die Steinmühle kommen", erzählt Fell. Dies sorge für den natürlichen und besonderen Geschmack. "Das merken die Kunden auch". Die Saaten kommen vor allem aus der tschechischen Republik, werden zu Schrot gemahlen, Wasser, Essig, Zucker und Salz kommen hinzu, dann muss alles ein Nacht quellen. Die Masse erhält dann noch ihre cremige Konsistenz und schon kann abgefüllt werden. "Der Senf reift dann im Glas", weiß Fell aus Erfahrung. Lange haltbar wird er vor allem wegen der ätherischen Öle und des Essigs.

20 bis 30 Tonnen der unterschiedlichsten Sorten - von zart bis hart - werden jährlich hergestellt. Zwei Chargen pro Tag kann das Unternehmen, neben den beiden Chefs gibt es noch eine Mitarbeiterin, am Tag verarbeiten, rund 700 Gläser kommen dabei zusammen. Neu im Programm ist übrigens der Smoothie-Senf, der 60 Prozent Frucht enthält und prima zu Käse passt.

"Sind Sie mal finanziell gefördert worden?", will Zierke wissen. Monika Trautmann verneint das. Der Bundestagsabgeordnete ist erstaunt. "Ich finde es immer ehrenwert, wenn es Unternehmen aus eigener Kraft schaffen", sagt der Vorsitzende der Landesgruppe Ost in der SPD-Bundestagsfraktion.

Zum Abschluss des Besuches wird es dann doch noch politisch. "Wir wünschen uns, dass kleine Unternehmen mehr beachtet werden", gibt Fell dem SPD-Mann mit auf den Weg. Monika Trautmann spricht die hohen Abgaben an und zeigt Sympathien für das Bürgergeld. "Ein Grundeinkommen für jeden ist gerecht", findet sie. Dem kann wiederum der Bundestagsabgeordnete nichts abgewinnen. Er sei kein Freund dieser Idee, Leistung müsse sich einfach lohnen.

Die beiden Unternehmer haben unterdessen noch einige Ideen. Sie würden gerne "touristisch" mehr machen, den Kunden beispielsweise in einer Art "Gläsernen Manufaktur" zeigen, wie Senf hergestellt wird. Dafür wird gegenwärtig ein Grundstück gesucht - natürlich in Klosterfelde.

Bevor sich der Gast verabschiedet, kauft er noch einige Gläser Senf. Die sind für Martin Schulz, den SPD-Kanzlerkandidaten. Den treffe er nämlich nächste Woche, so Zierke.