Finowkanal-Symposium als Mutmacher

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In der aktuellen Auseinandersetzung um Chancen und Risiken einer Übernahme der zwölf Finowkanal-Schleusen in kommunale Regie wolle er "nicht Partei ergreifen", hatte Hartmut Ginnow-Merkert bei der jüngsten Informationsveranstaltung in Liepe erklärt. Aber der Vorsitzende des Vereins "Unser Finowkanal" will "der Region ein bisschen Mut machen" und den Blick über den Tellerrand hinaus richten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550840/

Deshalb hat er die Akteure, die Lokalpolitiker aus den Anrainer-Gemeinden zum dritten Finowkanal-Symposium eingeladen. Das findet am 24. Februar ab 17 Uhr im Paul-Wunderlich-Haus Eberswalde statt, also nur wenige Tage nach der KAG-Sitzung, auf der halbwegs gesicherte Zahlen zu den Bewirtschaftungskosten präsentiert werden sollen.

Das Symposium stehe unter dem Motto "Unsere Wasserwege: Kulturgut und Wirtschaftsfaktor". Laut Programm werden sieben "Positiv-Beispiele für die Entwicklung an den touristischen Wasserwegen Deutschlands" beleuchtet sowie die Zusammenarbeit mit den Nachbarn Polen und Niederlande. Erwartet werden unter anderem ein Vertreter der Initiative "Rettet den Elisabethfehnkanal" (Niedersachsen) sowie Gäste aus Bydgoszcz am Bromberger Kanal, wohin "Unser Finowkanal" enge Kontakte unterhält. Beide Wasserstraßen, so Ginnow-Merkerts Hinweis, haben "ihren Ursprung in der Vision Friedrich des Großen". Weshalb er optimistisch ist: "Eines Tages schaffen wir auch noch einen gemeinsamen Unesco-Antrag." Die Vision von Ginnow-Merkert und Co. lautet bekanntlich: Welterbetitel für den Finowkanal.

Trotz postulierter Neutralität - mit seiner Meinung hält der Finowfurter nicht hinterm Berg. Nach den kritischen Hinweisen, den Zweifeln und den Bedenken vor allem auf Niederfinower Seite, die während der Info-Veranstaltung vorgetragen wurden, bemüht Ginnow-Merkert einen Vergleich: "Der Finowkanal ohne Schiffe ist wie ein Aquarium ohne Fische." Wenn Kräfte im Hebewerkdorf Fische abschaffen wollen, weil ihnen "das Futter zu teuer erscheint", dann sei die Frage berechtigt: "Wer schaut sich schon ein leeres Aquarium an, in dem allenfalls ein paar Wasserflöhe schwimmen?"