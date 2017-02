Positives Votum für Sanierung im Erlebnishof

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Einstimmig haben sich die Mitglieder des Beeskower Haupt- und Finanzausschusses für weitere Investitionen im Awo-Erlebnishof in der Lübbener Chaussee ausgesprochen. Die Stadtverwaltung bekam den Auftrag, die Sanierung beziehungsweise den Neubau einer Küche mit Wirtschaftsbereich und Essenraum sowie die Sanierung des Freizeitgebäudes unter Einbeziehung der Jugendräume im Kellergeschoss (ehemals Club Treibstoff/Kombinat Ton) und der Freiflächen im Eingangsbereich vorzubereiten. Dass eine Sanierung und Erweiterung nötig ist, davon konnten sich die Mitglieder des Sozialausschusses kürzlich vor Ort überzeugen. "Die Einrichtung hat großen Zuspruch und stößt mit ihren Räumlichkeiten an die Grenzen. Hier muss dringend etwas getan werden", betonte nicht nur die Abgeordnete Rosemarie Jurisch (SPD). Auch Sven Wiebicke (SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, pflichtete ihr bei. Die Einrichtung sei bei ihrer Gründung anders konzipiert worden. So sei man davon ausgegangen, dass die Küche nur als Vorbereitungsraum für das gelieferte Essen genutzt werden würde. "Heute aber wird hier alles selber gekocht und die Übernachtungen sind auf das Dreifache gestiegen." Klaus Tschampke (CDU) wollte wissen, welche Kosten auf die Stadt zukämen. Eine Antwort könne erst mit den Planungen gegeben werden, so Kämmerer Steffen Schulze. "Auf alle Fälle müssen wir von einem hohen sechsstelligen Betrag ausgehen. Wir werden Fördermittel beantragen."