Schnäppchen mit hohen Folgekosten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sie gehört zu einem der hässlichsten Schandflecken in Eisenhüttenstadt, die Gebäuderuine in der Beeskower Straße 3. Seit Jahren verfällt die Immobilie, die sich in der Nähe des Bahnhofes befindet. Da es schon längst keine Fenster und Türen mehr gibt, sammelt sich dort Müll. Und an dem Zustand wird sich wohl von Seiten des Eigentümers nicht wesentlich etwas ändern. Einen kleinen Hoffungsschimmer, dass der Schandfleck verschwinden könnte, gibt es aber.