Zugefrorene Seen bleiben unsicher

Oberhavel (OGA) Noch bis zum Wochenende soll der Dauerfrost in Oberhavel anhalten. Eisläufer frohlocken schon, vielleicht ein paar Runden auf zugefrorenen Seen drehen zu können. Experten können das aber nicht empfehlen. Von sicheren Verhältnissen könne auch bei der derzeitigen Witterungslage nicht die Rede sein.

Im Südkreis ist unter anderem der Boddensee in Birkenwerder ein beliebtes Ziel für Schlittschuhläufer, weil das Restaurant am Ufer bei sicheren Verhältnissen Fahrspuren und Eishockeyfelder auf dem See freiräumt sowie Glühwein und Bratwurst an der Eisfläche anbietet. "Das würden wir sehr gern mal wieder machen", sagt Lydia Richter vom Restaurant "Boddensee". Denn in guten Jahren kamen hunderte von Besuchern, Junge, Alte, Familien mit Kindern. Für das Restaurant war das nicht nur ein gutes Geschäft, sondern auch Werbung für eisfreie Zeiten.

Die guten kalten Zeiten aber haben sich rar gemacht. "Seit drei, vier Jahren haben wir draußen nichts mehr veranstaltet", sagt Lydia Richter. Nun, wo die Quecksilbersäule auch tagsüber unter den Gefrierpunkt rutscht, schöpft sie wieder Hoffnung. "Noch reicht es nicht. Wir sehen zwar ab und zu Leute auf dem See, unser Hausmeister ist aber erst kürzlich eingebrochen. Doch wenn es jetzt ein paar Tage so kalt bleibt, wird es vielleicht noch was. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf."

Der Meteorologe Hans-Joachim Knußmann ist aber skeptisch. "Um wirklich sichere Verhältnisse auf den Gewässern zu bekommen, bräuchten wir schon zehn Tage am Stück mit zehn Grad unter dem Gefrierpunkt. Das werden wir nicht erreichen." Zwar werde der Dauerfrost bis zum Sonntag anhalten, danach aber tagsüber schon wieder Plusgerade herrschen. "Auf einigen Gewässern kann man laufen auf anderen nicht. Die jetzige Witterungslage sorgt für Grenzfälle", sagt Knußmann. Grundsätzlich würde der deshalb davon abraten, aufs Eis zu gehen. Wer es nicht lassen kann, sollte eher sehr flache Gewässer ansteuern. "Je tiefer ein See ist, desto langsamer friert er zu", erklärt der Meteorologe. In tieferen Gewässern gebe es auch öfter Strömungen, manchmal auch mit wärmerem Wasser, die das Zufrieren verlangsamen. Dasselbe gelte für Zu- und Abläufe sowie fließende Gewässer, die grundsätzlich als gefährlich zu betrachten seien. "Auch dort, wo Enten Löcher frei schwimmen, ist das Eis dünn", sagt Knußmann. Allein aus der Lufttemperatur lasse sich nicht ableiten, wie schnell und stark Flüsse und Seen von Eis bedeckt werden. "Deshalb sollte man zunächst prüfen, wie stark die Eisdecke ist. Mit bloßem Auge ist das allerdings nicht zu erkennen."

Auch die Feuerwehr rät zur Vorsicht. "Bei den derzeitigen Bedingungen ist es nicht zu empfehlen, aufs Eis zu gehen", sagt Birkenwerders Gemeindebrandmeister Alexander Röseler. Die Polizei widmet sich in den kalten Wintertagen vor allem der Prävention bei Kindern. "Wir haben in Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin je einen Kollegen, die sich zurzeit speziell mit der Situation auf den Seen beschäftigen. Sie sind momentan in Schulen unterwegs, um Kinder auf alle möglichen Gefahren hinweisen, die an zugefrorenen Gewässern lauern." Angesteuert würden vor allem Einrichtungen, die in der Nähe von Flüssen und Seen liegen. Eine Freigabe von natürlichen Gewässern zum Eislaufen gibt es von der Polizei aber grundsätzlich nicht.