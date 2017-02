Grundsätzliches Ja zum Gildebaum

artikel-ansicht/dg/0/

Mit dem Gildebaum soll die Tradition des Handwerks in der Stadt gewürdigt und gleichzeitig für die Zukunft des Handwerks geworben werden. "Daneben wird er mit Sicherheit zu einer weiteren touristischen Sehenswürdigkeit der Stadt Müllrose", heißt es in der Beschlussvorlage. In dem Dokument werden viele weitere Angaben aufgelistet - so soll die Konstruktion eine Höhe von 9,50 Meter haben, an dem runden Mast werden die Querträger mit den entsprechenden Gildetafeln befestigt, der Baum soll auf der Festwiese in der Nähe der Kreuzung Beeskower Straße/Mixdorfer Straße errichtet werden und die Stadt müsste die Kosten für Planung und Genehmigung in Höhe von 2000 Euro übernehmen.

Viele dieser Details wurden in der Beratung im Rathaus nicht thematisiert, vielmehr konzentrierte man sich auf die Punkte Standort und Beitrag der Stadt. Roland Kramski (Fraktion Die Linke) und Olaf Ermling (SPD-Fraktion) sicherten ihre grundsätzliche Unterstützung für das Vorhaben zu - aber mit der Örtlichkeit und der finanziellen Unterstützung durch die Stadt sei man nicht einverstanden. "Mir hat die Idee gut gefallen", erläuterte Roland Kramski, er würde das Vorhaben auch grundsätzlich unterstützen, teile aber auch die Einwände. Ähnlich äußerte sich Olaf Ermling, er lobte die Initiative, aber die Nutzung des Standortes werde durch den Baum erheblich beeinträchtig bzw. werde die Festwiese zerstört. Er plädierte für eine andere Örtlichkeit.

Der Unternehmer und Stadtverordnete Ulrich Zimmer von der Fraktion Parteiunabhängige Wählergemeinschaft Müllrose (PWM) berichtete, dass man das Ziel verfolge, den Gildebaum am 9. September einzuweihen. Wenn die Stadt die 2000 Euro für die Planung und Genehmigung nicht übernehmen wolle, "dann werden wir daran nicht verzweifeln", so Ulrich Zimmer. Die Handwerker werden versuchen, diesen Betrag selber aufzubringen. "Gleichwohl finde ich es nicht gut, dass die Stadt nicht einmal diese 2000 Euro aufbringen will", bedauerte er. Angesichts der Bedeutung der mittelständischen Betriebe, die Arbeitsplätze für die Einwohner im Schlaubetal schaffen und mit ihren Steuerzahlungen auch die Stadtkasse füllen, würde er sich über eine andere Einstellung der Stadt freuen. Träger des Gildebaumes soll der Verein Tourismus-Marketing Schlaubetal sein.

Im Rathaus kam man nach ausführlicher Debatte überein, in der Beschluss-Vorlage die Angaben zum Standort Festwiese und zur finanziellen Beteiligung der Stadt zu streichen. Übrig blieb eine grundsätzliche Willensbekundung der Kommune für den Gildebaum. Diese Vorlage wurde so einstimmig beschlossen.

Die Diskussion soll bereits am Dienstag in der Sitzung des Hauptausschusses um 18 Uhr im Rathaus fortgesetzt werden. An diesem Valentinstag will man alternative Standorte vorschlagen, die Stadtverordneten haben jetzt Zeit, neue Vorschläge zu erarbeiten.

In Mixdorf ist 2012 ein Gildebaum anlässlich des Tages des Handwerks feierlich eingeweiht worden. Etwa ein halbes Jahr hat der Heimatverein mit Unterstützung ortsansässiger Handwerker an dem Vorhaben gearbeitet. 14 emaillierte Handwerkerzeichen historischer und aktueller Handwerksbetriebe in Mixdorf schmücken den acht Meter hohen Turm. An der Spitze thront das Wappen des Ortes.