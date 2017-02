Frühstücken mit Luther

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) "Soviel über Würde nachgedacht hab ich mein ganzes Leben noch nicht", beichtete eine Teilnehmerin beim "Treffen mit Luther". Zehn dieser Treffen hat die evangelische Kirche Schwedt im 500. Jahr der Reformation geplant. Diesen Sonntag war "Die Würde des Menschen ist unantastbar" das Thema. Pfarrerin Christa Zepke und Holger Müller-Brandis von der Kirche in Prenzlau luden die zwei Dutzend Teilnehmer ein, nachzudenken und darüber zu sprechen, ob das, was Martin Luther 1517 bewegte, uns heute noch betrifft.

Wenn Kirche zu solchen Themen einlädt, wird selbstverständlich auch gesungen, verkündet, Fürbitte abgehalten und aus der Bibel gelesen. Die Gemeinde wählte dennoch eine lockere Form, um am Sonntagmorgen über Herkunft, Bedeutung und heutige Aspekte der Würde-Begriffs ins Gespräch zu kommen: das Frühstück. Bei Kaffee, Tee, frischem Gemüse, Brotaufstrich und Kuchen beschäftigte sich der Kreis mit der Sehnsucht nach der menschlichen Würde.

Bei diesem "Frühstück mit Luther" verständigten sich die Teilnehmer darauf, was Würde für sie ist, wie sie verletzt oder verloren wird, ob sie wiedererlangt werden kann und materiell beeinflusst sei. "Wenn man als Mensch anerkannt wird, unabhängig davon, ob man arm oder reich ist", sagte eine Frau, sei das für sie Würde. "Wenn ein anderer das nicht anerkennt, kann ich dafür strampeln, wie ich will", entgegnete eine Andere und erzählte dafür ein Beispiel aus dem Berufsleben ihrer Tochter. Eine Dritte warf ein, dass noch immer Frauen weniger verdienen als Männer, was würdelos sei. Genauso wie Ältere bei technischen Fragen auszugrenzen, weil die das angeblich sowieso nicht verstehen würden.

Holger Müller-Brandis erläuterte, wie unterschiedlich DDR und BRD die Unantastbarkeit der Würde des Menschen im Grundgesetz verankerten.

Nächstes Treffen mit Luther: Sonntag, 2. April, 10 Uhr, Evangelisches Gemeindezentrum Berkholzer Allee zum Thema "Freiheit - wohin sie führt".