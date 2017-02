A-cappella-Chor sucht neue Mitstreiter

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der A-cappella-Chor des Märkischen Kulturbundes sucht unter seiner neuen Leiterin Anna Mittner weitere Mitstreiter. Nach einigen Umstellungen werde die Arbeit fortgesetzt, hieß es. Mit der Lebensgefährtin des Kantors der evangelischen Gemeinde St. Marien sei hohe Qualität der Chorarbeit gewährleistet. Die gebürtige Eberswalderin war in Melchow aufgewachsen, hatte in Berlin das Bach-Musikgymnasium besucht und in Hannover Schulmusik, Chor- und Ensembleleitung studiert.