"Biberplan trägt nicht"

Wriezen (MOZ) Der Geschäftsführer des Gewässer- und Deichverbands Oderbruch hat Kritik zum aktuellen Bibermanagement geäußert. Die 2015 erstellte Verordnung greife nicht ausreichend, so Martin Porath, der sich am Dienstag in Wriezen vorstellte.

Es war eine Premiere für Martin Porath. Erstmals hat sich der Geschäftsführer des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo) in einer öffentlichen Sitzung in Wriezen vorgestellt. Auf Einladung des Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (Gosult) hatte der Oderbrücher eine Zusammenfassung des Gedos gegeben.

Um ein altbewährtes Thema kam er in der Sitzung nicht herum: den Biber. 2015 hatte das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg einen Sieben-Punkte-Plan zum Bibermanagement eingeführt.

Dieser soll in diesem Jahr erstmals ausgewertet werden, so Porath. Ziel dieser Verordnung war und ist es, Biberschäden an Deichen und Hochwasserschutzanlagen, Dämmen von Kläranlagen sowie erwerbswirtschaftlich genutzten Fischteichen zu vermeiden beziehungsweise einzudämmen.

"Ich kann eines vorweg sagen: Die Verordnung ist nicht ausreichend", positionierte sich Martin Porath. "Es konnten kaum Erfolge verzeichnet werden. Nur 21 Tiere wurden an den Gefahrenpunkten zur Strecke gebracht. Die natürliche Sterberate liegt aber weitaus höher als die der Gefahrenabwehr", machte der Geschäftsführer seinen Standpunkt deutlich.

Die Population des Bibers liegt, so rechnete Porath mit einer Mindestzahl, im Oderbruch bei 1500 Tieren. Eine Möglichkeit für eine ordentliche Zählung bestehe nicht.

Für sinnlos erklärte Porath zudem die in der Verordnung aufgeführten Biberfallen. "Diese sind Tierquälerei. Ein Tier in einer Falle zu fangen, dem danach nur die Option des Abschusses bleibe, kann man nicht anders bezeichnen", sagte Porath.

Laut Verordnung kann der Biber aus der Landschaft entnommen werden, wenn durch ihn Gefahren für den Hochwasserschutz entstehen. Eine Ausnahme bilden die Schutzgebiete, die im Oderbruch fast die Hälfte der Fläche einnehmen. "Das Oderbruch hat etwa 40 Prozent Schutzgebiete", so Porath.

Eine weitere Frage zum Hochwasserschutz, auf die er einging, thematisierte die Vernetzung zwischen den Ländern. "Für die internationale Zusammenarbeit sind andere Ansprechpartner zuständig", sagte Porath. Die internationalen Hochwassermeldeseiten, auf denen regelmäßig die Stände bei Gefahr einzusehen sind, hätten sich seit dem Hochwasser von 1997 eindeutig verbessert, so Porath. Diesbezüglich verwies er auch auf die Transparenz des Verbandes. Auf der Internetseite des Gedos seien etwa aktuelle Wasserberichte aufgeführt.

Hundertprozentigen Schutz vor einem weiteren Hochwasser könne jedoch niemand geben. "Diesbezüglich können wir nur eng mit den anderen Ländern zusammenarbeiten", so Porath. Eine Welle aus Schmelzwasser aus Tschechien und Polen könne nur kontrolliert über die Gewässer abgelassen werden.

Inwieweit die Verdichtung der Böden in der Landwirtschaft für den Hochwasserschutz eine Rolle spiele, lautete eine andere Frage an den Gedo-Geschäftsführer. "Hochwasser im Binnenbereich wird es im Oderbruch immer geben", sagte Martin Porath. 1932 und in den 1980er-Jahren habe es dafür einschlägige Beispiele gegeben. "Wenn die Gräben an den Feldern nicht regelmäßig gepflegt werden, sodass das Wasser abfließen kann, kann es schnell zu Überschwemmungen auf den Feldern kommen", so Porath, der sich davon bei einem Hubschrauberflug über das Oderbruch bereits selbst überzeugt hat. Zu Streit komme es dann, wenn bei der Pflege der Gräben gespart werde. Von den Grundstücksbesitzern fordert er deshalb, die Grundstücke so zu bewirtschaften, dass Abläufe genügend gepflegt sind.

Ein Problem, das den Gedo, wie auch andere Verbände im Landkreis betrifft, ist das Fehlen von geschultem Fachpersonal. Es gebe Nachrücker, die allerdings erst ihre Erfahrungen sammeln müssen, so Porath. Erst im Dezember hatte der Verband auf einer Versammlung mehrheitlich eine Lohnanpassung an die Inflationsrate der letzten Jahre vereinbart. Auch für künftige Mitarbeiter ein Anreiz, hofft Porath.

Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) stellte sich hinter die Arbeit des Gedos. "Nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser", machte das Stadtoberhaupt auf die fortwährende Gefahr für Überschwemmungen im Oderbruch aufmerksam. "Der Gedo hält unsere Kulturlandschaft am Laufen und wir wollen die Kulturlandschaft im Oderbruch erhalten", so Siebert. "Wir müssen allen auf die Finger hauen, die von Renaturierung des Oderbruchs sprechen", sagte der Bürgermeister. Denn dadurch sei ein Bewohnen und Bewirtschaften dieser Landschaft nicht mehr möglich.