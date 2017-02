Grippewelle hat Kreis Dahme-Spreewald erreicht

artikel-ansicht/dg/0/

Lübben (MOZ) Die Grippewelle hat den Landkreis Dahme-Spreewald erreicht. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden in den letzten zwei Wochen 69 Fälle von Influenza A gemeldet, informierte am Mittwoch Amtsärztin Astrid Schumann. "Das ist im Vergleich zu den Vorjahren viel. Die Aktivität der Influenza ist im gesamten Landkreis außergewöhnlich hoch". Die Influenza sei als Erkrankung durch den Arzt nicht meldepflichtig. Die vorliegenden Zahlen in den Gesundheitsämtern würden deswegen nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Die Amtsärztin rät, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. "Eine Impfung ist auch jetzt noch sinnvoll, da der Impfschutz innerhalb von ein bis zwei Wochen aufgebaut wird. Impfen lassen sollten sich alle Menschen über 60 Jahre, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder mit Tätigkeiten im medizinischen oder pflegerischen Bereich sowie Schwangere. Kinder können bei bestimmten Indikationen vom Kinderarzt ebenfalls geimpft werden", empfiehlt die Amtsärztin.