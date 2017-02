Im Zweifelsfall für die Bäume

artikel-ansicht/dg/0/

Schwanebeck (MOZ) Mit einem dringenden Hilferuf hat sich die Panketaler Bürgerinitiative Neu-Buch an die für Umweltangelegenheiten zuständige Kreisdezernentin Silvia Ulonska gewandt. Ziel der engagierten Bürger ist es, weitere Fällungen von Bäumen in der Goethe- und der Humboldtstraße zu verhindern.

Wenn am kommenden Dienstag um 18 Uhr der Umweltausschuss des Kreistages tagt, dann wollen Mitglieder der Panketaler Bürgerinitiative vor Ort sein und auch die Abgeordneten des Kreistages um Hilfe bitten. Ihnen liegt der Naturschutz vor der eigenen Haustür am Herzen - insgesamt geht es ihnen auch um den geplanten Straßenbau in der Goethestraße. Dort wurden seit Dezember 2016 zirka 20 Bäume gefällt. "Diese Fällungen werden sich fortsetzen, wenn wir nichts dagegen tun. Dabei leben in den Bäumen seltene Arten", beschreibt Sprecherin Liane Reinecke das Dilemma. Dies teilte sie am Dienstag auch Silvia Ulonska mit, die im Landkreis als Dezernentin für Umweltbelange Verantwortung trägt.

Ihr Wissen bezieht die Panketalerin aus dem fast noch druckfrischen Gutachten eines Berliner Sachverständigen, der als staatlich anerkannter Gutachter sein Handwerk versteht. Anwohner hatten zuvor privates Geld gesammelt, um ihre Vermutungen mit Fachwissen anzureichern. Jens Esser stellte mit seiner Endoskopkamera beispielsweise die Besiedlung mit Eremit- und Rosenkäfer fest. Der Eremit gehört zu einer europaweit geschützten Art, Eingriffe in die Biotope benötigen eine Ausnahmengenehmigung. Die Anwohner gehen sogar noch weiter: "Jahr für Jahr sind hier drei Bussard-Pärchen gesehen worden, die auch Junge aufgezogen haben", berichtet Herbert Hoffmann, weitere Anwohner bestätigen das.

Für Unverständnis und Verärgerung sorgte ein weiterer Vorfall: So entstanden am 26. Januar Beweisfotos einer Baumfällaktion im Biotop genannten Areal zwischen der Goethestraße und der Kleiststraße. Aus bislang ungeklärten Gründen hatten sich dort Mitarbeiter einer Firma ans Werk gemacht, um Büsche zu fällen und Bäume zu beschneiden. "Nach unserem Wissen handelt es um ein geschütztes Biotop. Trotzdem wurde dort erst Holz gefällt, dann schließlich mit einem Radlader ins Unterholz gefahren und später sogar ein Feuer entzündet."

Die Empörung ist bei Anwohnern der Goethestraße entsprechend groß. Zumal sie insgesamt mit dem beabsichtigten Straßenbau unzufrieden sind und keineswegs leugnen, dass ihnen die ins Auge gefasste Ausbaubreite von sechs Metern entschieden zu groß ausfällt. "Unsere Bäume sollen doch nur fallen, um unsere Anwohnerstraße zur Sammelstraße klassifizieren zu können", erinnert Liane Reinecke an einen Fakt, der schon länger zwischen den Anwohnern und der Verwaltung strittig ist.

Würde der Straßenausbau nämlich knapp über oder knapp unter fünf Meter Breite ausfallen, hätten die Linden problemlos Bestand. Zumal der Goethestraße zusätzlich der Charakter einer Allee bescheinigt wird, wie dem Landschaftsplan der Gemeinde Panketal, Karte 7, Biotope, entnommen werden kann. "Wir wollen, dass die Straße schmaler wird und für die Bäume Inseln entstehen, die letztlich zur Verkehrsberuhigung führen würden", formuliert daher Liane Reinecke.

Es seien einzig "politische Gründe", die in Panketal zu diesen Entscheidungen führen würden, glaubt die Sprecherin und zeigt sich enttäuscht von Bürgermeister Rainer Fornell (SPD). Dieser wohnt zwar selbst in der Goethestraße, erklärt sich aber ausdrücklich für befangen.

Für "keineswegs befangen" betrachtet sich hingegen der Panketaler Bauamtsleiter Stefan Kadatz, der sich am Mittwoch auf MOZ-Anfrage mit dem Vorhaben befasste. "Wir nehmen den Naturschutz sehr ernst und verstoßen keineswegs gegen Gesetze. Da können alle sehr sicher sein", so seine Reaktion auf den Vorwurf, die Gemeinde ließe Bäume abholzen, obwohl dort seltene Arten leben. Laut Kadatz habe es eine Verständigung mit der untereren Naturschutzbehörde des Landkreises gegeben. Das Ergebnis: Bei den Fällungen soll immer ein Sachverständiger dabei sein. "Wir haben die Fällungen gesehen, ein Sachverständiger war nicht zugegen", halten allerdings die Anwohner dagegen.

Völlig neu sind für Kadatz hingegen die Vorgänge im Biotop, dem will er nun nachgehen. Den Ausbau-Beschluss auf sechs Meter Straßenbreite verteidigt er: "Ich sehe aktuell keine Möglichkeit, das Paket neu aufzumachen. Es gibt einen Gemeindebeschluss dazu. Sollte die Gemeindevertretung beispielsweise 3,50 Meter Breite beschließen, dann bauen wir aber auch geringer aus", so der Bauamtsleiter. Dies hält er allerdings angesichts der beabsichtigten Neuordnung bei Straßen-Klassifizierungen und den Verkehrsströmen für eher unwahrscheinlich. "Das Vorhaben beschäftigt uns schon einige Zeit. Es gab Petitionen und niemand kann ernsthaft sagen, es wären nicht alle Seiten beteiligt worden." Dem widersprechen die Mitglieder der Bürgerinitiative: "Ob SPD oder Linke, sie sind sich einig, wir werden als Bürger ignoriert."