Gemälde bis unters Dach

Ziltendorf (MOZ) Es gibt zahlreiche Hobby-Künstler in der Region. Häufig sind sie im Verborgenen kreativ. Die MOZ stellt in einer losen Serie die Menschen und ihre Werke vor. Heute: Kurt Radloff aus Ziltendorf. Der 83-jährige ehemalige Lehrer fing erst im Rentenalter mit dem Malen an.

Im Haus der Familie Radloff gibt es viele Bilder. Sie hängen im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Gästestube, im Flur. Bis unter das Dach stapeln sich die farbenfrohen Gemälde, die Kurt Radloff alle selbst gemalt hat. "Mehr als 320 Bilder sind es mittlerweile sicherlich. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Zeug", sagt der Ziltendorfer. Die meisten Werke hängen im kleinen Hobby-Raum, wie der 83-Jährige sein Atelier selber bezeichnet.

Dabei hat der ehemalige Lehrer erst nach seiner Pensionierung Anfang der 1990er-Jahre mit dem Malen begonnen. "Ich hatte mit Kunst eigentlich nie etwas zu tun, war auch kein Kunstlehrer oder ähnliches. Vielleicht hatte ich schon immer ein gewisses Talent - zum Beispiel haben meine Tafelbilder den Schülern gut gefallen", sagt Kurt Radloff, der überwiegend Biologie und Landwirtschaft unterrichtete. Ohnehin möchte er sich selbst nicht als Künstler bezeichnen. Einen Kurs besuchte er nie, sondern brachte sich das Malen autodidaktisch bei. "Das ist gar nicht so schwierig. Malen ist Übungssache und kann mehr oder weniger von jedem erlernt werden. Viele trauen sich einfach nicht."

Seine Staffelei wurde einst ursprünglich in Wismar für seine Ehefrau gekauft. "Doch ich bin nie zum Malen gekommen. Und so hat mein Mann einfach damit angefangen. Anfangs war ich sehr kritisch mit ihm, aber mittlerweile gefallen mir seine Bilder", sagt Karin Radloff. Bei der Motivauswahl ist der gebürtige Uckermärker sehr vielfältig. "Mir kommen spontan viele Ideen. Wenn ich schöne Fotos oder Ansichten sehe, denke ich, daraus müsste man doch etwas machen", sagt er.

Angefangen hat alles mit Ansichten von Ziltendorf und der Umgebung. Seine erste kleine Ausstellung machte er 2006 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der örtlichen Grundschule - mit Ansichten der sieben Weltwunder. Es folgten verschiedene Ausstellungen. Beispielsweise hingen im Gemeindezentrum Bilder mit Motiven, die über die Jahre aus dem Ziltendorfer Ortsbild verschwunden sind - wie die alte Kirche, das Landambulatorium, die Gaststätten, der Bahnhof oder die alte Mühle. Ausgestellt hat er unter anderem auch beim Erntefest in der Kirche, bei der Zeidelkirmes in Wiesenau oder in der örtlichen Arztpraxis. In den Jahren 2012 und 2016 sind zudem zwei Kalender mit Ziltendorfer Motiven erschienen. "Eine Fortsetzung ist aber nicht geplant, das macht einen Haufen Arbeit", gesteht Kurt Radloff, der 1951 aus der Prenzlauer Region in die Ziltendorfer Niederung kam.

Als Maltechnik bevorzugt er Öl auf Leinwand. "Ich habe auch Acryl ausprobiert. Aber das trocknet einfach zu schnell, daher bin ich bei Öl geblieben", erklärt er. Seine Werke hat er in verschiedene Themen aufgeteilt: Porträts, Landschaften in Ziltendorf und Umgebung, Urlaubserlebnisse, Stillleben, nachgemalte alte Meister und Akte. Das verbindende seiner Gemälde ist dabei das realistische und konkrete. "Für abstrakte Kunst bin ich wohl zu alt. Da ich gerne hin und wieder Bilder verschiedener Künstler nachmale, kenne ich auch unterschiedliche Stilrichtungen. Und da muss ich sagen, Werke von van Gogh oder Picasso werden zwar unheimlich hoch gehandelt, aber mir sagen sie nicht besonders zu. Viel mehr mag ich beispielsweise Bilder des Niederländers Franz Hals."

Auch sonst sei Kunst nur subjektiv zu beurteilen. "Es ist eigentlich immer Ansichtssache, was Kunst ist und was Kitsch. Bei den aufgestellten Bussen jetzt in Dresden fasse ich mir doch an den Kopf. Und wenn jemand einen Gartenzwerg als Kitsch bezeichnet, erwidere ich, dass man diesen ja auch erst einmal künstlerisch gestalten muss", meint Radloff.

Künstlerisch begabt ist er auch neben der Malerei und spielte viele Jahre Posaune in der Blaskapelle Ziltendorf. "Zum 50-jährigen Bestehen 2014 bin ich altersbedingt ausgetreten. Leider ist der Nachwuchs in alle Winde verstreut, so dass nur noch drei, vier Mann übrig geblieben sind." Körperlich fit hält er sich im eigenen Garten: "Dort krauche ich viel herum - so gut es im Alter eben noch geht."

Zurzeit malt er an einem großen Porträt von Martin Luther, was er anlässlich des diesjährigen Reformations-Jubiläums der Ziltendorfer Schule überlassen möchte. Auch seine Enkelkinder hat er schon auf die Leinwand gebracht. Hin und wieder bitten sie ihn auch, etwas für sie zu malen. "Mein Enkel war zum Beispiel in Kanada und hat wunderschöne Fotos gemacht - die habe ich dann abgemalt."

Und natürlich hängt bei den Familienmitgliedern das ein oder andere Gemälde an der Wand. "Aber ich verschenke meine Bilder nicht. Dann würden sie vielleicht nur aus Höflichkeit aufgehängt werden. Lieber möchte ich, dass sich Familie und Freunde ein Bild aussuchen, das ihnen wirklich gefällt", sagt Kurt Radloff. Vereinzelt macht er auch Auftragsarbeiten. "Viele wollen ihr Haus gemalt haben. Aber verkauft habe ich erst zehn, zwölf Bilder." Unabhängig davon ist seine Freude am Malen ungebrochen und so werden wohl noch viele weitere Gemälde im Hause Radloff dazukommen.