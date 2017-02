Doppelter Erfolg für Alex Lich

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Bitterfeld (MOZ) Mitte März finden in Strausberg die Landesmeisterschaften der Nachwuchs-Boxer statt. Die jungen Faustkämpfer des BC Fürstenwalde bestreiten zwei Wochen zuvor einen Heimwettkampf in Hangelsberg. Von Kampftagen in Berlin und Bitterfeld kehrten sie derweil mit unterschiedlichen erfolgen zurück.

Ein Quartett vom Box-Club 05 Fürstenwalde war bei Blau-Gelb Berlin zu Gast. Und obwohl nur drei Kämpfe siegreich gestaltet werden konnten, war Cheftrainer Renee Freyer mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden.

Gegen starke Konkurrenz taten sich die Spreestädter zum Teil doch recht schwer. "Aber wir stehen ja noch am Anfang der Vorbereitungen auf die Landesmeisterschaften", relativierte BC-Trainer Renee Freyer.

Fabrice Böhme zeigte gegen Zaurbek Satymbaev viel Kampfgeist, musste aber dem favorisierten Strausberger den Sieg überlassen. Eng verlief auch der Fight zwischen den beiden Teilnehmern der letzten Deutschen Meisterschaften Ibragim Martazanow und Simon Rieth aus Hamburg, den der Hansestädter gewann.

Der vom neuen Fürstenwalder Jugendtrainer Eckardt van den Brandt betreute Sibusisio Moyo kletterte erstmals zu einem Wertungskampf durch die Seile und unterlag dem Potsdamer Aslan Nazaev knapp.

Für den einzigen Erfolg der kleinen BCF-Staffel sorgte so Alexander Lich, der gegen Imran Khan (Zehdenicker Boxring) gewann - der zweite Sieg im zweiten Kampf.

Schon bei seiner Premiere hatte Alex für eine Überraschung gesorgt, als er bei der 11. Bitterfelder Box-Gala gegen Vincent Hein von der HG Köthen (fünf Kämpfe, zwei Siege) auf seinen Kontrahenten losstürmte, ihn mit einem Schlaghagel eindeckte und noch vor dem ersten Pausengong zum Sieger erklärt wurde.

Einen tollen Kampf lieferte Moussa Kassab dem amtierenden Deutschen Vizemeister Julian Vogel (VfB Aschersleben). Auch Fabrice Böhme leiste dem erfahrenen Erfurter Achmed Dakhaev ordentlich Widerstand, musste aber den Sieg dem Thüringer überlassen.

Sein Bruder Timmy zeigte gewohnte Kämpferqualitäten und konnte mit einer furiosen Schlussrunde ein Unentschieden gegen den Berliner Ali Mohammad Faisel retten, während Isnaur Alinkhanov trotz Trainingsrückstandes den Hauptstädter Achmed Gadaborschev (SV Lichtenberg 47) bezwang.

Erfolgreich war auch Ibragim Martazanow, der gegen den Köthener Duc Nguyen nach einer starken Auftaktrunde viel Sicherheit gewann und am Ende klar nach Punkten siegte. Insgesamt durfte das Trainer-Duo Andre Schumacher und Renee Freyer mit den Leistungen seiner Boxkids zufrieden sein.

Es folgen ein Kampftag in Cottbus sowie in Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften zwei Wochen später in Strausberg am 4.März ein Heimwettkampf in Hangelsberg. Vor der abendlichen Profi-Veranstaltung präsentiert sich der Box-Club 05 Fürstenwalde mit einigen seiner Talente am Nachmittag gegen Berliner Konkurrenz.