Als Kietz Friedensfelde hieß

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550856/

Weiterhin werden Dokumente aus dem Jahr 1954 gesucht, die als Ortsnamen "Friedensfelde" tragen. Am 9. April hatte der Rat der Gemeinde beschlossen, den bis dahin "Kietz bei Küstrin" genannten Ort in "Friedensfelde" umzubenennen. Begründet wurde dies im März 1954 auf einem Flugblatt, das Rudi Vogt in seinem Buch "Wider das Vergessen" dokumentiert hat. Dabei wurde mit den Traditionen Küstrins als preußischer Militärstandort argumentiert. Bereits im Juni erfolgte die Umbenennung in "Kietz", so Steinhauf. Der Name "Küstrin" galt bis zur Wende 1989 als tabu und der Gebrauch als revanchistisch. Gesucht werden jetzt Dokumente mit dem Ortsnamen "Friedensfelde".

Kontakt zu Andy Steinhauf per E-Mail info@cuestrin.de oder Telefon 0335 2800 150.