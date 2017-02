Wenn der Fahrstuhl stecken bleibt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Oderhähne stecken mitten in den Proben für ihr neues Stück "Abwärts nach oben", das am 4. März Premiere hat. Als Gastautor und -regisseur haben die Frankfurter Kabarettisten Lothar Bölck engagiert, der ihnen ein 60 Seiten starkes Stück mit vielen Liedern auf den Leib geschrieben hat.

Grau in Grau und dennoch nicht farblos: Regisseur Lothar Bölck (links) und die Darsteller Madlen Wegner (rechts), Margit Meller und Ralph Richter auf der Bühne des Kabarettkellers, wo ihr neues Stück am 4. März Premiere feiert.

Der Fahrstuhl bleibt auf halber Strecke stehen, das Licht fällt aus, die drei Insassen stecken fest. Eine an sich klaustrophobische Situation ist Ausgangspunkt für das neue Stück der Frankfurter Oderhähne. Sein Titel: "Abwärts nach oben".

"Es könnte genauso gut "Aufwärts nach unten' heißen", flachst Lothar Bölck, "schließlich weiß niemand, in welche Richtung die Gesellschaft gerade kippt." Lothar Bölck, der 1983 seine ersten kabarettistischen Schritte auf der Bühne der Oderhähne machte und dem Ensemble über die Jahre freundschaftlich verbunden blieb, tritt erstmals als Autor und Regisseur in Frankfurt auf. "Ich denke, es wird auch meine letzte Arbeit sein, danach werde ich kürzer treten und mich meinem Soloprogramm und meiner Fernsehsendung widmen", verrät der 64-Jährige.

Ein 60 Seiten starkes Manuskript hat er für seine Frankfurter Kollegen geschrieben. Die Proben haben am 6. Januar begonnen. Auf der Bühne stehen Margit Meller, die seit 22 Jahren zum Ensemble der Oderhähne gehört, Madlen Wegner, die seit zwei Jahren regelmäßig als Gast zu sehen ist, und Ralph Richter, Kabarettist aus Wittenberg, der dem Frankfurter Publikum von vielen Auftritten bekannt sein dürfte. Ihre Zusammenarbeit mit Lothar Bölck beschreiben die drei so: "Wir haben ihn D-Zug genannt, weil er unglaublich schnell und manchmal kaum zu stoppen ist." Als Herausforderung beschreiben es die Schauspieler, dass es für sie keine Auf- und Abgänge gibt, sie also permanent auf der Bühne bleiben - alles andere würde der Fahrstuhl-Situation widersprechen.

Das Stück ist natürlich politisch, alles andere käme für Lothar Bölck und die Oderhähne auch nicht in Frage. Dennoch sah sich das Team vor einer Schwierigkeit: So ein Stück muss eineinhalb Jahre aktuell bleiben - das sind gut 70 Heim- und etliche Gastspiele - und dabei auch noch eine Bundestagswahl überstehen. "Wir mussten uns wetterfest machen", nennt es Lothar Bölck, soll heißen: Statt der Politiker stehen die gesellschaftlichen Konflikte im Mittelpunkt. "Wir wissen nicht, ob die Gesellschaft noch bunt ist oder ob Grau die Farbe der Zukunft sein wird", sagt Lothar Bölck. Deswegen seien Kostümen, Requisiten und das Bühnenbild, alles gestaltet von Peter Heinrich und Roland Merting, auch komplett grau gehalten. "Das Pflänzchen Demokratie muss man hüten. Es ist das wichtigste, was wir errungen haben. Leider wird dieses Pflänzchen gerade von vielen Blattläusen belagert", sind sich die Kabarettisten einig. Zum "ernsthaften Spaß" des Stückes tragen auch viele Lieder bei: Bekannte Melodien mit neuen Texten, arrangiert vom musikalischen Leiter der Oderhähne, Ulli Schreiner.

Premiere ist am 4. März, um 20 Uhr, im Kabarettkeller unterm Rathaus. Pressesprecherin Katrin Bönisch weist darauf hin, dass die gastronomische Betreuung im Kabarettkeller auch weiterhin durch Bernd Horn von der Bremsdorfer Mühle gesichert ist.

Informationen zum Spielplan und zum Kartenverkauf unter www.oderhaehne.de