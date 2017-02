Bungalowplätze am See teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Bauland hat sich im Amt Lieberose/Oberspreewald seit 2014 verteuert. Laut den aktuellen Bodenrichtwerten sind 18 Euro pro Quadratmeter im Amt zu bezahlen, 2014 waren es noch 15. Am Schwielochsee ist der Anstieg für Erholungsgrundstücke am größten.

22 Euro kostet der Quadratmeter Bauland in den Erholungssiedlungen in Goyatz und Jessern aktuell. 2014 waren noch 18 Euro zu entrichten. Im selben Zeitraum ist der Preis im Bungalowgebiet Speichrow von 20 auf 18 Euro gefallen. In Lieberose stieg der Marktwert von 15 auf 18 Euro. In den Dörfern um Lieberose sowie in der Gemeinde Jamlitz können Häuslebauer bereits ab fünf Euro zuschlagen, der Preis ist seit 2014 konstant geblieben.

Dies sind einige der Zahlen aus der aktuellen Erhebung der Bodenrichtwerte, die der Gutachterausschuss Dahme-Spreewald herausgegeben hat. Das Zahlenwerk beruht auf tatsächlichen Grundstückskäufen- und Verkäufen, berichtet die stellvertretende Ausschusss-Vorsitzende Judith Killiches. Der Anstieg des durchschnittlichen Kaufpreises im Amtsgebiet ruhe möglicherweise auf der Tendenz, in zinsschwachen Zeiten in Immobilien zu investieren.

Einen schlüssigen Reim auf den Anstieg des Bodenrichtwerts in der Schulenburgstadt kann sich Lieberoses ehrenamtliche Bürgermeisterin Kerstin Michelchen nicht machen. Die Bautätigkeit sei nach wie vor sehr gering. Sie schätzt, dass pro Jahr im Durchschnitt nur ein Eigenheim neu auf der grünen Fläche entsteht. Häufiger seinen Sanierungen und Umbauten. "Es ziehen gelegentlich auch Familien nach Lieberose", sagt die Bürgermeisterin. Doch der erfreuliche Zuzug würde den allgemeinen Einwohnerschwund nicht kompensieren. So ergibt sich ein für Lieberose widersprüchliches Bild: Anderseits sind die örtliche Kita und die Grundschule ausgelastet. Anderseits leidet vor allem die Innenstadt an Leerstand. "Lieberose zieht Menschen an, die gezielt das Leben auf dem Lande suchen und es zu schätzen wissen", meint Kerstin Michelchen.

Rainer Hilgenfeld, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Schwielochsee, vermutet, dass der neue Einkaufsladen, der die Nahversorgung in Goyatz und angrenzenden Dörfern verbessert habe, ein Grund für den Preisanstieg im Bereich der Erholungsgrundstücke Goyatz und Jessern sein könnte. Ohnehin erfreuten sich die Grundstücke wegen ihrer Wasserlage einer anhaltend großen Nachfrage. "Unser Problem dabei ist, dass wir aufgrund der Baubeschränkungen im Außenbereich nur werterhaltende Maßnahmen durchführen dürfen", so der Bürgermeister.

Lieberoses Bürgermeisterin fordert in Richtung Landesregierung mehr Engagement für den berlinfernen ländlichen Raum: "Wenn man den aktuellen Entwurf zum Landesentwicklungsplan ansieht, kommt man zu dem Ergebnis, die Politiker interessiert nur der Speckgürtel."