Polizeieinsatz an der Grüneberger Grundschule

Grüneberg (GZ) Da blieb Kriminalistin Ute Henke und ihrer Kollegen Viktoria Cicholski am Mittwoch nichts anderes übrig, als das komplette Spurensicherungsprogamm an der Grüneberger Grundschule durchzuziehen. Es wurden Tatortfotos gemacht, Zeugen befragt und sogar noch Fingerabdrücke genommen. Schließlich war es ein Kapitalverbrechen, das aufgeklärt werden musste. Der Schneemann war erstochen worden - und Frau Berger und die Katze wurden der Tat verdächtigt. Doch es war ganz jemand anderes, wie sich schließlich herausstellte.

Wie gut, dass die Polizistinnen am Mittwoch rein zufällig mit dem Granseer Revierleiter Armin Markau und seinem Kollegen Hardy Franz vor Ort waren. Eigentlich wollten sich die Beamten nur bei den Viertklässlern für ihre Teilnahme an der Malaktion bedanken. Diese hatten die Mitarbeiter des Stabsbereichs Recht der Polizeidirektion Nord initiiert, weil ihnen das triste Weiß und Grau der Flurwände zu eintönig war. "Wir haben dort auch Publikumsverkehr, das heißt, es kommen Leute zu uns in die Büros. Für die Besucher wollten wir die Wände mit den Bildern verschönern", erklärte Viktoria Cicholski den Aufruf. Als Thema wurde nur allgemein "Polizei" festgelegt, zu dem die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen sollten.

Tatsächlich konnten sich die Beamten auf ihrer Dienststelle in Neuruppin über 23 Zeichnungen freuen. Weil aber auf den Bildern vorrangig uniformierte Beamte auf Streife im Auto, im Gespräch mit Bürgern oder im Einsatz auf der Straße dargestellt waren, kamen zur Preisverleihung eben auch die Kriminalisten mit. "Denn nicht alle Polizisten tragen Uniform. Wisst ihr vielleicht, welche keine tragen und warum?", fragte Ute Henke und musste nicht lange auf Antworten warten. "Na, die Leute von den Sondereinheiten und auch die Kripo", so die Schüler. Um zu erklären, was genau die Kriminalpolizei macht, wurde dann die Geschichte vom erstochenen Schneemann vorgetragen und die Schüler kurzerhand zu Hilfspolizisten befördert. "Gut zuhören und dann überlegen, wie die Tat ausgeführt werden konnte und von wem", gaben die Polizisten ihren jungen Kollegen dann noch mit auf den Weg. Tatsächlich wurde von den meisten Schülern der Igel als Täter ausgemacht. Als Dankeschön für die Teilnahme konnten sich die Schüler dann noch einen Fingerabdruck-Ausweis aushändigen lassen.

Bei der Bewertung der eingesandten Bilder wurden folgende Zeichnungen prämiert:

¦ Platz 5: Tony Kasay

¦ Platz 4: Lilli Richter

¦ Platz 3: Lea Schwarz

¦ Platz 2: Martina Wegener

¦ Platz 1: Kim Grüneberg.