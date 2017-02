Schüler sparen Tausende Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Allein die Grundschule am Annatal in der Hegermühle hat zum Beispiel insgesamt 2370 Euro Energiekosten eingespart. Die Hälfte des Geldes bleibt in der Stadtkasse, die andere erhält der Förderverein der Schule, der damit Erlebnisse für die Kinder finanzieren will. Die Einrichtung schaffte es übrigens als Einzige, sowohl Strom-, Wasser- als auch Wärmeverbrauch zu senken.

Die größte Einsparung verzeichnete die Vorstadt-Grundschule mit 2544 Euro, obwohl sie nur den Wärmebedarf reduzieren konnte. An ihren Förderverein gehen folglich 1272 Euro. Die Grundschule am Wäldchen erwirtschaftete nach der jetzt veröffentlichten Übersicht der Verwaltung 874 Euro, die Anne-Frank-Oberschule 322 Euro und die Hegermühlen-Grundschule kam auf 310 Euro.

An den genannten Bildungseinrichtungen sind Energiebeauftragte unterwegs. Schüler, Lehrer und Hausmeister achten darauf, dass beim Verlassen der Klassenräume Fenster und Türen geschlossen werden und das Licht ausgeschaltet wird. Auch die Raumtemperaturen und damit verbunden die Heizkörper behalten sie im Auge. Sie erwirtschaften nicht nur Geld für die Fördervereine, sondern lernen gleichzeitig etwas über den sparsamen Umgang mit Energie.

Nach dem abermaligen Erfolg für das Projekt "Energiesparen an Schulen" haben sich beide Seiten entschieden, die Zusammenarbeit um drei weitere Jahre zu verlängern