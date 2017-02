Wie Tomaten Hochzeit feiern

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Noch vor 40 Jahren wurden Tomatenpflanzen in Gewächshäusern per Hand bestäubt - eine sehr aufwendige und langwierige Arbeit. Um das Bestäuben zu vereinfachen, wurden technische Hilfsmittel entwickelt. Erst die Erdhummel revolutionierte die Tomatenzucht.

Wenn man ganz nah heran geht, hört man sie surren. In den zwei Gewächshäusern, in denen die Fontana Gartenbau GmbH auf 8000 Quadratmetern Tomatenpflanzen zieht, befinden sich mehrere kleine Kartons unter den Pflanzen. In ihnen sind Hummeln, die darauf warten, durch eine verschließbare Öffnung hinausfliegen und den Nektar aus den Blüten der Tomatenpflanzen saugen zu können.

Dieser Vorgang scheint nichts Außergewöhnliches zu sein, dem Treiben der Tiere in freier Natur sehr ähnlich. Klaus Henschel, Fontana-Geschäftsführer, erklärt, dass es auch andere Zeiten gab: "Man hat sich erst in den 1980-er-Jahren damit befasst, das Bestäuben zu vereinfachen. Vorher wurde das per Hand gemacht, dann kam das sogenannte Trillen." Beim Trillen werden vibrierende Stäbe an den Blütenstamm gehalten. Durch die Bewegung lösen sich die Pollen aus ihren Pollensäcken und fallen auf die Narbe. In freier Natur erledigt der Wind, den es im Gewächshaus nicht gibt, die Bestäubung. Das Trillen erleichterte die Arbeit zwar etwas, aber war dennoch sehr zeitaufwendig, zumal ein bestimmter Zeitraum optimal zur Bestäubung ist. "Es gibt etwa zwei Tage, an denen die Narbe feucht ist und am besten erfolgt die Bestäubung zwischen 10 und 14 Uhr. In dieser Zeit per Hand 20 000 Pflanzen zu schaffen, wäre ein riesiger Aufwand", sagt Henschel.

Als er sich Anfang der 1990-er-Jahre die ersten Hummelvölker bestellte, waren diese zwar schon in besonderen Vorrichtungen, aus denen sie ausfliegen und sich am Nektar bedienen und die Pollen frei schütteln konnten. Zusätzlich brauchen die Tiere aber auch eine Zuckerlösung. Diese wurde damals unter die Haltungsvorrichtungen gestellt. "Dazu mussten wir selbst eine Zuckerlösung mischen und darunter stellen sowie ein Becken mit Wasser und Fit drum herum, um die Ameisen abzuhalten", erinnert sich Henschel. Das ist heute einfacher. Die Boxen mit den Hummelvölkern bestellt Henschel bei einer Firma in Belgien. In jeder Box befinden sich zwischen 50 und 250 Tiere der Art "Bombus Terrestris" (Dunkle Erdhummel) sowie ein bereits eingebauter Vorrat an Zuckerlösung.

Die ersten Völker kamen dieses Jahr im Januar und benötigen für ihre Arbeit etwa sechs Wochen. Zeitversetzt bestellen die Manschnower immer neue Völker nach. "Für uns ist es wichtig, dass sie bestäuben", betont Henschel. "Das hat den Effekt, dass die Tomate innen voll ist. Wenn sie nicht bestäubt ist, bilden sich Hohlräume", erklärt er. Wenn das in der Natur passiert, sei das kein Problem, da es dort, anders als im Betrieb, nicht auf "Hundertprozentigkeit" ankäme, meint Henschel.

Hin und wieder seien auch faule Völker unter den Lieferungen. Die Hummeln sind unterschiedlich aktiv. Auch können die Tiere zwischen den 13 verschiedenen Tomatensorten unterscheiden. "Die Hummeln wissen, welche Pollen süßer sind", erklärt der Fachmann. Um die getigerten Fluginsekten diesbezüglich ein wenig steuern zu können, nutzen Henschel und seine Kollegen die Faulheit der Tiere aus. Sie stellen einige Boxen in die Ecke der Gewächshaushalle, in der sie zunächst an den weniger süßen Tomatenpflanzen vorbei müssen, um zu den süßeren zu kommen. Auf diese Weise werden möglichst viele Blütenstämme von den Hummeln angeflogen. Kontrollieren können das die Fontana-Mitarbeiter mit dem bloßen Auge. Wenn sich der Stempel, also das Mittelstück der Blüte, dunkel verfärbt hat, ist das das Zeichen dafür, dass eine Hummel zur Bestäubung da war.

Wenn ein Hummelvolk nicht mehr für die Bestäubung gebraucht wird, kommt die Box nach draußen ins Freie. "Dann können die Tiere in der Natur das Weite suchen", erklärt der Fontana-Chef. Drei bis vier Wochen hätten die Hummeln dafür Zeit, bevor die Boxen, die bis dahin ihr zu Hause waren, zerlegt und im Papp- und Plastikmüll entsorgt werden. Das Abernten der reifen Tomaten übernehmen dann menschliche Mitarbeiter. Bis es so weit ist, haben ihnen die Hummeln aber eine Menge Arbeit abgenommen.