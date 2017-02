Alpinchef: Keine Zweifel an Neureuther-Start bei Ski-WM

artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) Alpindirektor Wolfgang Maier hat keine Zweifel an einem WM-Start von Deutschlands bestem Skirennfahrer Felix Neureuther. «Überhaupt nicht. Gar nicht», sagte Maier in St. Moritz.

«Da höre ich gar keine Probleme. Da gibt es im Moment nichts Negatives. Der Felix hat seine Kurz-Reha abgeschlossen und ist jetzt wieder beim Team», sagte Maier in St. Moritz. Das Technik-Team um Neureuther habe demnach zuletzt auf der Reiteralm trainiert und bereite sich nun in Schruns für die WM-Rennen in der Schweiz vor. Neureuther hatte nach seinem Sturz beim Weltcup-Slalom in Schladming Probleme im Knie und deswegen einige Tage pausiert.