Rolf Lindemann ab heute im Amt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550871/

Keine großen Abschiedsfeiern, keine große Reden: Mehr oder weniger lautlos hat sich Manfred Zalenga nach 15 Jahren als Landrat in Oder-Spree verabschiedet. Am Mittwoch war sein Büro bereits leer geräumt, nicht mehr benötigte Akten hat er zerschreddert, nach Hause hat er nur persönliche Geschenke mitgenommen. Einige personengebundene Ämter wird er bis zum Auslaufen noch bekleiden, wie zum Beispiel das des Verbandsvorstehers des Wasser- und Landschaftspflegevereins Untere Spree oder als Vorstandsmitglied der Euroregion Viadrina. Ansonsten freut er sich auf das ausgedehnte Frühstück mit seiner Frau, einen längeren Urlaub und das Kleinvieh. Zalenga ist Kleintierzüchter und Ehrenvorsitzender des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter in Berlin/Brandenburg. In dieser Funktion ist er demnächst im Landtag zum Thema Vogelgrippe gefragt. "Es gibt keinen Absturz, sondern eine Auslaufkurve", gab sich Zalenga an seinem letzten Tag salopp und zuversichtlich für die kommende stressfreie Zeit.

Stress hingegen hat der Neue. Rolf Lindemann muss zunächst dafür sorgen, dass Stellen wieder besetzt werden. Als bisheriger Stellvertreter des Landrats (2. Beigeordneter) hat er nun keinen, der ihn vertreten kann. Finanzdezernent Michael Buhrke sei zwar berechtigt, Unterschriften zu leisten, aber kein Beigeordneter. Lindemann möchte in Zukunft, um die Arbeit auf breitere Schultern verteilen zu können, drei Beigeordnete haben. "Das werde ich mit den Fraktionen besprechen, denn dazu muss unsere Hauptsatzung, die zwei Beigeordnete vorsieht, geändert werden", so der 59-Jährige. Auf die Tagesordnung kommt das Thema aber erst im April-Kreistag, erst danach können die Ausschreibungen für die Beigeordneten-Posten erfolgen. "Das heißt, frühestens im August können die Stellen besetzt werden", so Lindemann.

Auf die Frage, was er an seinem ersten Arbeitstag als Landrat tun werde, zählt er auf: Katja Kaiser wird zur Leiterin des Amtes für Ausländerfragen und Integration ernannt, bisher war sie kommissarisch tätig. Einer Mitarbeiterin der Kommunalaufsicht, Ulrike Gliese, möchte er zum 60. Geburtstag gratulieren. "Und ich werde an der Jubiläumsfeier der Gesamtschule 3 in Eisenhüttenstadt teilnehmen. Die Schüler sind unsere Zukunft", so Lindemann.

Wie kein Zweiter kennt Lindemann die LOS-Kreisverwaltung. Der aus Kamen stammende Jurist hat Anfang der 1990er-Jahre als Rechtsamtsleiter angefangen, die erste Brandenburger Kreisreform mit umgesetzt, später verschiedene Dezernate geleitet und das Jobcenter aufgebaut. Nun ist er erneut mit dem Thema konfrontiert: "Die Landesregierung hat ohne Zweifel das Recht, ihren Bedarf nach Reformen umzusetzen. Die Rolle des Landrates wird es jedoch sein, zu schauen, ob dieser Bedarf richtig ermittelt wurde und seinem Landkreis, der keinen Reformbedarf hat, kein Schaden erwächst. LOS first", so Lindemann. Denn völlig ungelöst seien die Fragen der Finanzierung. Bis zum 31. März werde der Kreis seine Stellungnahme zur Reform abgeben.

Lindemann ist angetreten mit dem Anspruch, mehr Bürgernähe bei seinen Mitarbeitern durchzusetzen. Es gebe zu viele Beschwerden in den Bereichen des Bauordnungsamtes und Hartz IV. "Das Leben spielt sich in Einzelfällen ab, deshalb kann man nicht nur nach den Buchstaben des Gesetzes handeln", ist Lindemann überzeugt. Der Gesetzgeber habe Spielräume eingebaut, die auszunutzen seien. Wenn man dem Bürger dennoch eine Absage erteilen müsse, müsse man ihm die Entscheidung so vermitteln, dass er sie akzeptieren könne. Gegenwind aus dem eigenen Haus erwartet er nicht: "Die Mitarbeiter wissen, wie ich ticke."