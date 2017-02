Mütter strickten 92 Schals und Mützen

artikel-ansicht/dg/0/

Mixdorf (MOZ) Alle Vereinsmitglieder des Mjxdorfer Schlaubegetümmels werden gut durch diesen Winter kommen. Denn jeder hat für die kalte Jahreszeit eine Mütze und einen Schal in den Vereinsfarben bekommen. Zwei Mütter fertigten im vergangenen Jahr diese Kleidungsstücke an, Marinetta Penack und Nadine Kleist haben 92 Mützen und Schals gestrickt. Da war die Freude bei den jungen Sportlern groß, die sich schnell mit ihren Präsenten für ein Gruppenfoto aufstellten und sich herzlich bei den Frauen bedankten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550873/

Gut behütet durch den Winter: Die jungen Tänzer vom Mixdorfer Schlaubegetümmel freuen sich über die gestrickten Mützen und Schals. Jetzt bereitet man alles für den Kinderfasching in Mixdorf am 18. Februar vor.

Gut behütet durch den Winter: Die jungen Tänzer vom Mixdorfer Schlaubegetümmel freuen sich über die gestrickten Mützen und Schals. Jetzt bereitet man alles für den Kinderfasching in Mixdorf am 18. Februar vor. © MOZ/Ralf Loock

Unterdessen hat das Schlaubegetümmel seine Übungen für die Auftritte in diesem Jahr begonnen. So werden die Mixdorfer am 19. März wieder bei der Tanzwoche in Eisenhüttenstadt auf der Bühne stehen. Die Ensembles Dance Devils und TanzRebellen wurden zum Vortanzen ausgesucht, teilte Vereinschefin Antje Kloß mit.

Ein besonderes Vorhaben ist ein Auftritt im Rahmen der Jubiläums-Feier "500 Jahre Reformation" im Oktober in Müllrose. Das Schlaubegetümmel wird dann Tänze aus dieser Zeit zeigen. Die erste Probe der mittelalterlichen Reigen wird Mitte Februar stattfinden.