Happy End für Kater "Chef"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Hilferuf ereilte das Oder-Spree Journal am Mittwochmittag. Thomas Jansen, Leiter des Musik-Museums in Beeskow, war auf der Suche nach Kater "Chef", der am Montagabend von einem Ausflug nicht wieder ins Museum zurückgekehrt war. "Viele Besucher kennen ihn und sind immer angetan von unserem Maskottchen", schreibt er in seiner E-Mail. Am Telefon bekräftigt er: "Chef" sei ein Stubentiger, ein treuer Gefährte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550874/

Umso größer ist die Erleichterung am Abend, als Thomas Jansen das geliebte Tier wieder an sich nehmen an. In der Nähe der Sparkasse Beeskow hatte eine Frau am frühen Mittwochmorgen den Kater aufgesammelt und erst einmal an sich genommen. Daraufhin schickte das Ordnungsamt eine E-Mail samt Fotos des Rumtreibers an das Oder-Spree Journal.

Ende gut - alles gut. Übrigens nicht zum ersten Mal im Leben des Rackers. Den neunjährigen Kater hat Thomas Jansen von klein auf. "Meine Tochter hat ihn verwahrlost auf der Straße gefunden", erzählt er.