Logo an sanierter Fassade

Neuendorf im Sande (co) Das kommunale Haus mit vier Wohnungen an der Alten Dorfstraße 2 ist fertig saniert. Das hat am Dienstagabend Marco Jonscher, Bauamtsleiter der Gemeinde Steinhöfel, in der Sitzung des Neuendorfer Ortsbeirates bekannt gegeben. Es steht am Ortseingang, an dem Platz mit der einst stattlichen Eiche. An sie erinnert nun das Logo der Gemeinde mit dem stattlichen Baum; es prangt jetzt an der Fassade. Vom Baum selbst sind nurnoch Reste des Stamms übrig.